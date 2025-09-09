Gigante capaz de abastecer o mundo sozinho por 250 anos fica no Brasil; saiba onde ele fica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 18:45
No coração da Amazônia brasileira, esconde-se um verdadeiro tesouro: o Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA), também conhecido como Aquífero Alter do Chão, a maior reserva de água doce subterrânea do planeta.
Com um volume tão expressivo, ele possui a capacidade de abastecer toda a população mundial por impressionantes 250 anos, tornando-se um recurso de valor inestimável para o futuro da humanidade e para o equilíbrio ecológico.
Esta formação ancestral, com mais de 100 milhões de anos, abrange uma vasta área que se estende por estados do norte do Brasil, desempenhando um papel crucial na segurança hídrica e ambiental.
O SAGA se estende por Acre, Amazonas, Pará e Amapá, cobrindo uma área que supera 1.300.000 km². Desse total, mais de 75% da sua extensão fica em território nacional, garantindo sua predominância aqui.
Esta vasta reserva subterrânea alimenta os rios e sustenta a vida em toda a América do Sul. Assim, ele equilibra o ecossistema global, mostrando sua importância estratégica para o planeta.
Conhecido tanto como SAGA quanto Aquífero Alter do Chão, este manancial é o maior de água doce subterrânea já identificado. Sua descoberta inicial aconteceu em Alter do Chão, no Pará, cercada por praias de rio.
A região amazônica, onde o aquífero está localizado, concentra ao menos 50% de toda a água doce disponível no Brasil. Contudo, ela abriga apenas 5% da população nacional, gerando um contraste notável.
A formação do SAGA data de um período entre o Quaternário e o Cretáceo, marcando as bacias que compõem a paisagem hidrográfica do norte brasileiro, conforme estudos sobre sua geologia e composição.
Este sistema hidrogeológico complexo integra zonas livres e confinadas, formando uma rede subterrânea dinâmica. Consequentemente, sua estrutura permite a movimentação e armazenamento de grandes volumes de água.
As reservas estimadas do SAGA somam cerca de 162.520 km³, um volume colossal que reforça sua capacidade de abastecer o mundo por séculos. De fato, é uma proporção impressionante de água potável.
Sua extensão e potencial hidrológico o assemelham a um verdadeiro "oceano subterrâneo". Inclusive, ele corre junto ao rio Hamza, um curso invisível que flui a quatro mil metros abaixo da superfície.
Formado entre o Quaternário e o Cretáceo, o SAGA é uma estrutura geológica antiga. Ele desbanca até mesmo outros grandes aquíferos do mundo em termos de volume e alcance geográfico:
O Aquífero Guarani, antes considerado o maior do mundo, possui um volume estimado de 39.000 km³, bem inferior ao SAGA.
No norte africano, o Aquífero de Nubian Sandstone, também um dos maiores, não alcança o SAGA, somando cerca de 150.000 km³.
Portanto, o SAGA se estabelece firmemente como a maior reserva de água doce de que se tem conhecimento até hoje. Ele supera outros gigantes, consolidando-se como um recurso único e fundamental.
A Província Hidrogeológica Amazônica, da qual o SAGA faz parte, é a maior do Brasil. Mesmo assim, sua vastidão ainda é pouco estudada e utilizada em termos de suas reservas subterrâneas.
O SAGA representa um recurso geoestratégico fundamental para o Brasil e a Amazônia, e sua importância crescerá com as crises climáticas. Ele se torna um patrimônio cada vez mais valioso.
Apesar de sua magnitude, o SAGA hoje é utilizado apenas em certas regiões do vale amazônico, servindo pequenas populações locais. Por essa razão, frequentemente recebe o título de "subutilizado".
Iniciativas já estudaram a possibilidade de usar o aquífero para abastecer regiões áridas e semiáridas do Nordeste brasileiro, ou impulsionar a produção agrícola e agropecuária da região.
Entretanto, a complexidade técnica das obras de infraestrutura necessárias para desviar seu curso representa um desafio considerável. Este fator impede, por ora, sua utilização em larga escala.
A relevância do SAGA para a segurança hídrica e ambiental de toda a América do Sul é inegável, especialmente em um cenário global de escassez e mudanças climáticas.
Escondido no interior do norte brasileiro, o SAGA é abastecido principalmente pelas chuvas, seguindo um ciclo hidrológico similar ao do rio Hamza. A água da chuva é essencial para sua recarga.
Seu ciclo hidrológico se conecta de forma intrínseca com toda a dinâmica amazônica. Desse modo, ele gera até 84% de todos os recursos hídricos dos rios, alimentando diretamente suas nascentes.
Este sistema complexo e vital demonstra a profunda interligação entre as reservas subterrâneas e a superfície. Assim, o aquífero sustenta a biodiversidade e a umidade da floresta tropical.
Sem dúvidas, o SAGA é um gigante silencioso que oferece um futuro promissor para a segurança hídrica global. Sua proteção e estudo aprofundado são essenciais para as próximas gerações do nosso planeta.