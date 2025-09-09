Acesse sua conta
Por que bananas maduras são o pior alimento para o intestino, segundo médico de Harvard

Veja como consumir o produto sem ter pico de glicose e não sofrer com má digestão

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:33

A orientação é consumir a fruta ainda firme, já que assim evita picos de glicemia
A orientação é consumir a fruta ainda firme, já que assim evita picos de glicemia Crédito: Freepik

O gastroenterologista Sourabh Sethi, formado em Harvard e atuante na Califórnia, destacou em entrevista ao jornal Mirror um ponto que costuma passar despercebido.

Uma das frutas mais populares do planeta pode trazer efeitos indesejados para a saúde intestinal quando consumida em excesso.

Em um vídeo publicado no Instagram que já ultrapassa 1,5 milhão de visualizações, o especialista montou um ranking, listando as frutas mais benéficas e também as menos recomendadas para o intestino.

Frutas que ajudam mais e menos

Segundo o médico, os mirtilos ocupam o topo da lista. O motivo é que são ricos em fibras solúveis e antocianinas, compostos que nutrem as bactérias benéficas do intestino e, ao mesmo tempo, combatem inflamações.

Entre as opções elogiadas por ele também estão o kiwi, a romã e a maçã.

As peras entram no grupo das frutas favoráveis porque possuem grande quantidade de fibras, aumentando a sensação de saciedade. Mas o especialista lembra que, se ingeridas em excesso, podem gerar gases devido à fermentação.

Na sequência aparecem frutas como as cítricas, os melões e as uvas. O problema das uvas, segundo ele, é a grande quantidade de açúcar natural aliada ao baixo teor de fibras, o que pode causar picos de glicemia e inchaço abdominal.

O alerta sobre a banana

"A fruta menos indicada para o intestino é a banana bem madura", afirmou o Dr. Sethi.

Isso porque, nesse estágio de maturação, o amido presente já foi convertido em açúcares simples.

Esse processo aumenta de forma rápida a glicose no sangue e praticamente não oferece nutrientes que sirvam de “alimento” para as bactérias boas. O resultado pode ser gases, desconforto e sensação de barriga estufada.

Por esse motivo, a orientação do médico é priorizar bananas ainda um pouco verdes. Nessa fase, elas possuem amido resistente, que é fermentado pela microbiota intestinal e dá origem a ácidos graxos de cadeia curta, importantes para a saúde do cólon.

Manter o hábito diário

Além disso, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido reforça a recomendação geral de consumir diariamente pelo menos cinco porções de frutas e vegetais.

Seja na versão fresca, congelada, desidratada ou até enlatada, esse hábito está associado à redução do risco de doenças cardiovasculares, derrames e alguns tipos de câncer.

