Por que bananas maduras são o pior alimento para o intestino, segundo médico de Harvard

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:33
O gastroenterologista Sourabh Sethi, formado em Harvard e atuante na Califórnia, destacou em entrevista ao jornal Mirror um ponto que costuma passar despercebido.
Uma das frutas mais populares do planeta pode trazer efeitos indesejados para a saúde intestinal quando consumida em excesso.
Banana madura pode fazer mal à saúde
Em um vídeo publicado no Instagram que já ultrapassa 1,5 milhão de visualizações, o especialista montou um ranking, listando as frutas mais benéficas e também as menos recomendadas para o intestino.
Segundo o médico, os mirtilos ocupam o topo da lista. O motivo é que são ricos em fibras solúveis e antocianinas, compostos que nutrem as bactérias benéficas do intestino e, ao mesmo tempo, combatem inflamações.
Entre as opções elogiadas por ele também estão o kiwi, a romã e a maçã.
As peras entram no grupo das frutas favoráveis porque possuem grande quantidade de fibras, aumentando a sensação de saciedade. Mas o especialista lembra que, se ingeridas em excesso, podem gerar gases devido à fermentação.
Na sequência aparecem frutas como as cítricas, os melões e as uvas. O problema das uvas, segundo ele, é a grande quantidade de açúcar natural aliada ao baixo teor de fibras, o que pode causar picos de glicemia e inchaço abdominal.
"A fruta menos indicada para o intestino é a banana bem madura", afirmou o Dr. Sethi.
Isso porque, nesse estágio de maturação, o amido presente já foi convertido em açúcares simples.
Esse processo aumenta de forma rápida a glicose no sangue e praticamente não oferece nutrientes que sirvam de “alimento” para as bactérias boas. O resultado pode ser gases, desconforto e sensação de barriga estufada.
Por esse motivo, a orientação do médico é priorizar bananas ainda um pouco verdes. Nessa fase, elas possuem amido resistente, que é fermentado pela microbiota intestinal e dá origem a ácidos graxos de cadeia curta, importantes para a saúde do cólon.
Além disso, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido reforça a recomendação geral de consumir diariamente pelo menos cinco porções de frutas e vegetais.
Seja na versão fresca, congelada, desidratada ou até enlatada, esse hábito está associado à redução do risco de doenças cardiovasculares, derrames e alguns tipos de câncer.