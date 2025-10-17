Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gominho é diagnosticado com pedra nos rins e manda recado: ‘É a vida’

Humorista teve crise e foi internado com urgência

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:54

Gominho foi internado
Gominho foi internado Crédito: Reprodução | Instagram

O humorista e influenciador digital Gominho, de 36 anos, apareceu nas redes sociais para comunicar aos seguidores que foi diagnosticado com pedra nos rins. No vídeo, ele aparece deitado em uma cama de hospital.

Leia mais

Imagem - Gominho perde todo seu dinheiro após bandidos invadirem conta bancária: 'Estou sem um real'

Gominho perde todo seu dinheiro após bandidos invadirem conta bancária: 'Estou sem um real'

Imagem - Gominho tem presente de Preta Gil roubado e reage nas redes: ‘Faça bom proveito!’

Gominho tem presente de Preta Gil roubado e reage nas redes: ‘Faça bom proveito!’

Imagem - Gominho e Carolina Dieckmann têm reencontro emocionante na festa de Bruna Marquezine

Gominho e Carolina Dieckmann têm reencontro emocionante na festa de Bruna Marquezine

“Se não bastasse as pedras do caminhos, tem que ter a dos rins também”, brincou o humorista através dos stories do Instagram. Gominho ainda aproveitou o momento para mandar um recado.

“Gente, parem de me mandar beber água, porque eu não sou palhaço, eu bebo 4 litros de água por dia” disse Gominho que vem recebendo o conselho dos seguidores. Isso porque, popularmente, muitas pessoas vinculam o diagnóstico de pedras no rins com a falta de beber água suficiente diariamente.

“Essa pedra é a vida amor, à vida, você acha que a vida faz sentido? Porque pra mim, ela não faz sentido nenhum, eu achei que eu pudesse ter qualquer coisa menos pedra no rim, pela quantidade de água que eu bebo”, disse de maneira humorada Gominho, que tem o hábito de levar a vida com leveza.

O influenciador também agradeceu ao amigo Rodrigo Branco, que custeou as despesas do hospital em que esteve, visto que está “sem dinheiro, por causa do banco”, explicou.

“Muito obrigado, você sempre estendendo sua mão e seu coração para mim”, disse. Gominho ainda agradeceu as amigas Samanta Moneratty e Fefe, que dormiu com ele no hospital. “É bom ter com quem contar mesmo”, finalizou. Gominho passou por exames de verificação de potássio e outros, e já foi liberado do hospital.

Leia mais

Imagem - 3 dicas para uma alimentação mais equilibrada e sustentável

3 dicas para uma alimentação mais equilibrada e sustentável

Imagem - 7 mitos e verdades sobre a anestesia

7 mitos e verdades sobre a anestesia

Imagem - 5 receitas práticas e deliciosas de picadinho para o almoço

5 receitas práticas e deliciosas de picadinho para o almoço

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos

Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos
Imagem - 'Ressurreição' de Odete Roitman intriga telespectadores: 'Como assim?'

'Ressurreição' de Odete Roitman intriga telespectadores: 'Como assim?'
Imagem - Veja a cena do tiro em Odete Roitman de 'Vale Tudo', agora completa

Veja a cena do tiro em Odete Roitman de 'Vale Tudo', agora completa

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor
03

Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor

Imagem - Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'
04

Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'