ESTADO DE SAÚDE

Gominho é diagnosticado com pedra nos rins e manda recado: ‘É a vida’

Humorista teve crise e foi internado com urgência

Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:54

Gominho foi internado Crédito: Reprodução | Instagram

O humorista e influenciador digital Gominho, de 36 anos, apareceu nas redes sociais para comunicar aos seguidores que foi diagnosticado com pedra nos rins. No vídeo, ele aparece deitado em uma cama de hospital.

“Se não bastasse as pedras do caminhos, tem que ter a dos rins também”, brincou o humorista através dos stories do Instagram. Gominho ainda aproveitou o momento para mandar um recado.

“Gente, parem de me mandar beber água, porque eu não sou palhaço, eu bebo 4 litros de água por dia” disse Gominho que vem recebendo o conselho dos seguidores. Isso porque, popularmente, muitas pessoas vinculam o diagnóstico de pedras no rins com a falta de beber água suficiente diariamente.

“Essa pedra é a vida amor, à vida, você acha que a vida faz sentido? Porque pra mim, ela não faz sentido nenhum, eu achei que eu pudesse ter qualquer coisa menos pedra no rim, pela quantidade de água que eu bebo”, disse de maneira humorada Gominho, que tem o hábito de levar a vida com leveza.

O influenciador também agradeceu ao amigo Rodrigo Branco, que custeou as despesas do hospital em que esteve, visto que está “sem dinheiro, por causa do banco”, explicou.