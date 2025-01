QUEM QUER DINHEIRO?

Herdeiras de Silvio Santos se pronunciam e confirmam pagamento de impostos sobre fortuna nas Bahamas

Mesmo questionando valores, família pagou R$ 17 milhões de ITCMD e declarou R$ 429 milhões à Receita Federal

H Heider Sacramento

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 10:48

Silvio Santos, Iris Abravel e suas seis filhas Crédito: Reprodução

As herdeiras de Silvio Santos se pronunciaram oficialmente sobre a herança deixada pelo apresentador, reafirmando que, apesar de discordarem judicialmente dos valores cobrados, cumpriram com todas as obrigações fiscais. A fortuna de R$ 429 milhões, que foi depositada fora do Brasil, foi "devidamente declarada" à Receita Federal, conforme comunicado enviado por Daniela Beyruti, atual presidente do SBT, ao Splash Uol

A família de Silvio Santos ressaltou que, embora questione os valores exigidos, realizou o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) no valor de R$ 17 milhões, para evitar possíveis sanções do fisco estadual. Essa ação na Justiça, movida pela família, contesta a cobrança do imposto sobre a herança de R$ 429 milhões mantida no exterior.

“As herdeiras do falecido Silvio Santos nada mais fizeram senão exercer um direito legítimo dentro das posturas legais vigentes no Brasil”, afirmou o comunicado, assinado por Daniela Beyruti. Segundo a defesa, não existe uma legislação estadual em São Paulo que autorize a cobrança do ITCMD sobre bens mantidos fora do país, tornando, na visão da família, a cobrança indevida.

A nota também esclareceu que o patrimônio deixado por Silvio Santos está “devidamente e minuciosamente” declarado no Imposto de Renda, reforçando o compromisso da família com a regularização fiscal.