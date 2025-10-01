História de filme: acidente faz homem esquecer fim de namoro e subir ao altar com ex

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 05:00
Um acidente de esqui transformou completamente a vida de um casal em Utah, nos Estados Unidos. Mitchell Brotherson sofreu uma concussão depois de bater a cabeça na neve pouco tempo após terminar o namoro com Jenna. A lesão provocou perda de memória recente e apagou do cérebro dele justamente o episódio da separação.
Homem perdeu a memória e se casou com namorada após terminar com ela
Sem lembrar que o relacionamento havia chegado ao fim, Mitchell continuou ligando e mandando mensagens como se ainda estivesse junto de Jenna. Inicialmente surpresa com a situação, ela contou novamente sobre o término, mas percebeu que ainda havia um vínculo entre eles. As conversas voltaram a fluir, trazendo de volta a cumplicidade que os unia.
A reconciliação aconteceu de forma inesperada. Em poucos meses, o casal retomou o namoro com mais intensidade e, cinco meses depois, Mitchell pediu Jenna em casamento. O matrimônio aconteceu em setembro de 2020, marcando um novo capítulo para os dois.
A história, que parece saída de um roteiro de cinema, foi contada em entrevistas à revista People e ao portal Brides. Mitchell nunca recuperou a lembrança da separação, mas Jenna decidiu seguir em frente e construir uma nova vida ao lado dele. Para o casal, o acidente que poderia ter sido apenas um trauma acabou se tornando o ponto de virada para um recomeço.