O AMOR VENCEU?

História de filme: acidente faz homem esquecer fim de namoro e subir ao altar com ex

O episódio transformou um trauma em um recomeço que parecia roteiro de cinema

Fernanda Varela

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 05:00

Homem perdeu a memória e se casou com namorada após terminar com ela Crédito: Reprodução

Um acidente de esqui transformou completamente a vida de um casal em Utah, nos Estados Unidos. Mitchell Brotherson sofreu uma concussão depois de bater a cabeça na neve pouco tempo após terminar o namoro com Jenna. A lesão provocou perda de memória recente e apagou do cérebro dele justamente o episódio da separação.

Sem lembrar que o relacionamento havia chegado ao fim, Mitchell continuou ligando e mandando mensagens como se ainda estivesse junto de Jenna. Inicialmente surpresa com a situação, ela contou novamente sobre o término, mas percebeu que ainda havia um vínculo entre eles. As conversas voltaram a fluir, trazendo de volta a cumplicidade que os unia.

A reconciliação aconteceu de forma inesperada. Em poucos meses, o casal retomou o namoro com mais intensidade e, cinco meses depois, Mitchell pediu Jenna em casamento. O matrimônio aconteceu em setembro de 2020, marcando um novo capítulo para os dois.