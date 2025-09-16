Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Igor Cosso vive pânico ao ter porta de casa forçada por estranho: 'Tem um ladrão no prédio'

Ator revelou que sofreu tentativa de invasão domiciliar e contou que foi para a delegacia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:24

Igor Cosso
Igor Cosso Crédito: Reprodução/Instagram

Igor Cosso, de 34 anos, relatou ter passado por um momento de pânico na noite de segunda-feira (15), quando um homem tentou entrar em seu apartamento, no Rio de Janeiro. O ator, que recentemente interpretou o personagem Gael na novela "Mania de Você", da Globo, disse que estava sozinho quando percebeu que alguém forçava a porta de sua casa. O caso terminou na delegacia.

O artista contou que tinha voltado do treino e estava na sala quando percebeu que alguém estava mexendo na maçaneta. Inicialmente, ele pensou que fosse o noivo, Heron Leal, que está no quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", como professor de Manu Bahtidão. Mas então notou que a pessoa não conseguia acertar a senha da fechadura eletrônica.

Igor Cosso

Homem que invadiu prédio do ator Igor Cosso foi levado para a delegacia por Reprodução
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
1 de 14
Homem que invadiu prédio do ator Igor Cosso foi levado para a delegacia por Reprodução

"Achei estranho. Olhei no olho mágico, era um cara que nunca vi na vida", disse Igor. Ele decidiu interagir com a pessoa, perguntando quem era. "Ele disse 'abre aí', falou um nome. Eu falei que não ia abrir e que ia chamar a polícia. Ele ficou parado na porta com uma malinha de ferramenta na mão e uma camisa suja de tinta. Comecei a ficar muito nervoso", falou.

Enquanto ligava para a polícia, Igor percebeu que Heron estava chegando em casa e se desesperou. "Gritei: 'tem um ladrão no prédio, não entra'. Voltei para o olho mágico e vi o homem tentando entrar em outro apartamento".

O ator falou que avisou o segurança da rua e pediu que segurasse o homem quando tentasse sair do prédio. "A polícia foi muito rápida, chegou em menos de 10 minutos e ficou no telefone comigo o tempo todo. Revistou ele inteiro, não estava armado. O homem disse que tinha confundido o prédio ao ir visitar um amigo, mas as coisas que dizia não faziam sentido. Fomos para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, ele já tinha uma passagem pela polícia", afirmou.

Manu Bahtidão

Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
1 de 15
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram

Como não houve furto ou ameaça física, o suspeito foi liberado e foi feito um boletim de ocorrência de tentativa de invasão domiciliar.  "Ele também tentou entrar em um apartamento que estava com a porta aberta, mas um senhor estava na sala e ele falou 'desculpa, confundi o apartamento'. Foi um susto bizarro".

As imagens de segurança registraram o suspeito pelos corredores às 19h52, no print que o ator compartilhou. Ele explicou como o desconhecido conseguiu entrar no prédio. "Um vizinho novo foi receber entrega de comida, o cara falou algo e o morador, na boa vontade, deixou ele entrar. Na câmera a gente viu que ele estava na rua esperando a oportunidade".

Igor disse esperar que a situação sirva de alerta aos seguidores. "Não deixe ninguém desconhecido entrar no prédio. É melhor o constrangimento do que deixar entrar e viver uma situação dessa. Poderia ter sido muito pior. Foi só um susto, está tudo bem. Ainda bem que não foi nada muito mais grave", comentou o artista.

"Ele não me parecia estar alterado por alguma substância. Está tudo bem. Obrigado pela preocupação. Não foi nada específico comigo, ou com meu apartamento. Tomara que nunca mais aconteça uma situação dessas na minha vida", finalizou.

Leia mais

Imagem - Marco Aurélio morre após atentado em 'Vale Tudo'?

Marco Aurélio morre após atentado em 'Vale Tudo'?

Imagem - Poliana Rocha expõe segredo íntimo de Zé Felipe: 'Não fala que eu estou dormindo aqui'

Poliana Rocha expõe segredo íntimo de Zé Felipe: 'Não fala que eu estou dormindo aqui'

Imagem - Público pede eliminação de participante de A Fazenda 17 após fala polêmica

Público pede eliminação de participante de A Fazenda 17 após fala polêmica

Mais recentes

Imagem - Veja a reação de Paula Lavigne após reencontro com Silva; cantor debochou de Caetano e da esposa

Veja a reação de Paula Lavigne após reencontro com Silva; cantor debochou de Caetano e da esposa
Imagem - Como evitar que o cabelo fique oleoso rápido: veja 6 dicas práticas e fáceis

Como evitar que o cabelo fique oleoso rápido: veja 6 dicas práticas e fáceis
Imagem - Veja técnicas práticas para desenvolver autocontrole e manter o foco

Veja técnicas práticas para desenvolver autocontrole e manter o foco

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
02

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia
03

Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia

Imagem - Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais
04

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais