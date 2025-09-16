Igor Cosso vive pânico ao ter porta de casa forçada por estranho: 'Tem um ladrão no prédio'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:24
Igor Cosso, de 34 anos, relatou ter passado por um momento de pânico na noite de segunda-feira (15), quando um homem tentou entrar em seu apartamento, no Rio de Janeiro. O ator, que recentemente interpretou o personagem Gael na novela "Mania de Você", da Globo, disse que estava sozinho quando percebeu que alguém forçava a porta de sua casa. O caso terminou na delegacia.
O artista contou que tinha voltado do treino e estava na sala quando percebeu que alguém estava mexendo na maçaneta. Inicialmente, ele pensou que fosse o noivo, Heron Leal, que está no quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", como professor de Manu Bahtidão. Mas então notou que a pessoa não conseguia acertar a senha da fechadura eletrônica.
"Achei estranho. Olhei no olho mágico, era um cara que nunca vi na vida", disse Igor. Ele decidiu interagir com a pessoa, perguntando quem era. "Ele disse 'abre aí', falou um nome. Eu falei que não ia abrir e que ia chamar a polícia. Ele ficou parado na porta com uma malinha de ferramenta na mão e uma camisa suja de tinta. Comecei a ficar muito nervoso", falou.
Enquanto ligava para a polícia, Igor percebeu que Heron estava chegando em casa e se desesperou. "Gritei: 'tem um ladrão no prédio, não entra'. Voltei para o olho mágico e vi o homem tentando entrar em outro apartamento".
O ator falou que avisou o segurança da rua e pediu que segurasse o homem quando tentasse sair do prédio. "A polícia foi muito rápida, chegou em menos de 10 minutos e ficou no telefone comigo o tempo todo. Revistou ele inteiro, não estava armado. O homem disse que tinha confundido o prédio ao ir visitar um amigo, mas as coisas que dizia não faziam sentido. Fomos para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, ele já tinha uma passagem pela polícia", afirmou.
Como não houve furto ou ameaça física, o suspeito foi liberado e foi feito um boletim de ocorrência de tentativa de invasão domiciliar. "Ele também tentou entrar em um apartamento que estava com a porta aberta, mas um senhor estava na sala e ele falou 'desculpa, confundi o apartamento'. Foi um susto bizarro".
As imagens de segurança registraram o suspeito pelos corredores às 19h52, no print que o ator compartilhou. Ele explicou como o desconhecido conseguiu entrar no prédio. "Um vizinho novo foi receber entrega de comida, o cara falou algo e o morador, na boa vontade, deixou ele entrar. Na câmera a gente viu que ele estava na rua esperando a oportunidade".
Igor disse esperar que a situação sirva de alerta aos seguidores. "Não deixe ninguém desconhecido entrar no prédio. É melhor o constrangimento do que deixar entrar e viver uma situação dessa. Poderia ter sido muito pior. Foi só um susto, está tudo bem. Ainda bem que não foi nada muito mais grave", comentou o artista.
"Ele não me parecia estar alterado por alguma substância. Está tudo bem. Obrigado pela preocupação. Não foi nada específico comigo, ou com meu apartamento. Tomara que nunca mais aconteça uma situação dessas na minha vida", finalizou.