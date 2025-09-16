SUSTO!

Igor Cosso vive pânico ao ter porta de casa forçada por estranho: 'Tem um ladrão no prédio'

Ator revelou que sofreu tentativa de invasão domiciliar e contou que foi para a delegacia

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:24

Igor Cosso Crédito: Reprodução/Instagram

Igor Cosso, de 34 anos, relatou ter passado por um momento de pânico na noite de segunda-feira (15), quando um homem tentou entrar em seu apartamento, no Rio de Janeiro. O ator, que recentemente interpretou o personagem Gael na novela "Mania de Você", da Globo, disse que estava sozinho quando percebeu que alguém forçava a porta de sua casa. O caso terminou na delegacia.

O artista contou que tinha voltado do treino e estava na sala quando percebeu que alguém estava mexendo na maçaneta. Inicialmente, ele pensou que fosse o noivo, Heron Leal, que está no quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", como professor de Manu Bahtidão. Mas então notou que a pessoa não conseguia acertar a senha da fechadura eletrônica.

"Achei estranho. Olhei no olho mágico, era um cara que nunca vi na vida", disse Igor. Ele decidiu interagir com a pessoa, perguntando quem era. "Ele disse 'abre aí', falou um nome. Eu falei que não ia abrir e que ia chamar a polícia. Ele ficou parado na porta com uma malinha de ferramenta na mão e uma camisa suja de tinta. Comecei a ficar muito nervoso", falou.

Enquanto ligava para a polícia, Igor percebeu que Heron estava chegando em casa e se desesperou. "Gritei: 'tem um ladrão no prédio, não entra'. Voltei para o olho mágico e vi o homem tentando entrar em outro apartamento".

O ator falou que avisou o segurança da rua e pediu que segurasse o homem quando tentasse sair do prédio. "A polícia foi muito rápida, chegou em menos de 10 minutos e ficou no telefone comigo o tempo todo. Revistou ele inteiro, não estava armado. O homem disse que tinha confundido o prédio ao ir visitar um amigo, mas as coisas que dizia não faziam sentido. Fomos para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, ele já tinha uma passagem pela polícia", afirmou.

Como não houve furto ou ameaça física, o suspeito foi liberado e foi feito um boletim de ocorrência de tentativa de invasão domiciliar. "Ele também tentou entrar em um apartamento que estava com a porta aberta, mas um senhor estava na sala e ele falou 'desculpa, confundi o apartamento'. Foi um susto bizarro".

As imagens de segurança registraram o suspeito pelos corredores às 19h52, no print que o ator compartilhou. Ele explicou como o desconhecido conseguiu entrar no prédio. "Um vizinho novo foi receber entrega de comida, o cara falou algo e o morador, na boa vontade, deixou ele entrar. Na câmera a gente viu que ele estava na rua esperando a oportunidade".

Igor disse esperar que a situação sirva de alerta aos seguidores. "Não deixe ninguém desconhecido entrar no prédio. É melhor o constrangimento do que deixar entrar e viver uma situação dessa. Poderia ter sido muito pior. Foi só um susto, está tudo bem. Ainda bem que não foi nada muito mais grave", comentou o artista.