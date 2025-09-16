NOVELA DAS 9

Marco Aurélio acusa Odete após atentado em 'Vale Tudo' desta terça (16)

Capítulo da novela das 9 traz tensão entre Marco Aurélio, Odete e César, além de conflitos amorosos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 16:10

Marco Aurélio assume a TCA após morte de Odete em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (16) de 'Vale Tudo' promete fortes emoções e novas reviravoltas na novela das 9, escrita por Manuela Dias e com direção artística de Paulo Silvestrini.

Tiago avisa a Odete sobre o ocorrido com o pai, mas a reação da vilã desperta a desconfiança de César. Marco Aurélio, levado às pressas para o hospital, não hesita em afirmar a Leila que a própria Odete está por trás do crime. Preocupada, Leila insiste para que o marido passe a andar acompanhado de seguranças.

Novidades em "Vale Tudo" 1 de 10

Enquanto isso, Mário Sérgio consegue registrar no celular uma conversa comprometedora entre Odete e Freitas, levantando ainda mais suspeitas sobre a empresária. Do outro lado, Celina sofre ao ouvir de Estéban que ele precisa de um tempo na relação.

Ivan também enfrenta desespero: ele vê sua situação se complicar após a recusa de Freitas em liberar a assinatura de Marco Aurélio, documento essencial para o recebimento de sua indenização. Já Leila e Marco Aurélio discutem sobre as desconfianças que Freitas e Mário Sérgio passaram a nutrir contra Odete.