DESESPERO

Indiano tenta operar a si mesmo após ver tutorial no YouTube e quase morre

Sem diagnóstico médico, o homem abriu o próprio abdômen, mas foi parar no hospital

Desesperado para encontrar uma solução para suas dores abdominais, o indiano Raja Babu, de 32 anos, decidiu realizar uma cirurgia em si mesmo. Sem orientação médica e baseado apenas em vídeos do YouTube, ele fez uma incisão de 18 centímetros no próprio abdômen e tentou remover o que acreditava ser um apêndice inflamado. No entanto, o procedimento deu errado, e ele precisou ser socorrido às pressas. >