TERROR

'Obcecada por mim': Influenciadora Mariana Sampaio revela perseguição assustadora há três anos

Perseguidora enviava flores, mensagens, cartas e vídeos íntimos, acreditando viver um romance com Mariana

A influenciadora digital, Mariana Sampaio (28), relatou em suas redes sociais que vem sendo perseguida por uma mulher há três anos. No vídeo, a influenciadora expôs o impacto emocional do assédio, que começou com o envio de flores e cartas e evoluiu para uma avalanche de mensagens obsessivas, incluindo declarações de amor, xingamentos e até vídeos de teor íntimo.>