Influenciador baiano Peu da Mata rebate críticas de que estaria usando secretária do lar para lucrar com vídeos: ‘Não estou pongando nas costas de ninguém’

Pedro da Mata grava vídeos com teor de comédia ao lado da secretária do lar, Ivanilda Fiuza

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:54

O influenciador Pedro da Mata, conhecido como Peu da Mata, de 31 anos, usou as redes sociais para rebater críticas que vem recebendo nos últimos meses por usar a imagem de Ivanilda Fiuza, secretária do lar, de usa, para gravação de conteúdos de entretenimento público nas redes sociais.

Ivanilda aparece em diversos vídeos ao lado do influenciador baiano, com quem ela construiu uma relação de amizade. Os dois divertem vários seguidores com vídeos divertidos e engraçados, em que a secretária diz mensagens de ‘bom dia’, conselhos e acompanha o influencer no supermercado para escolha de produtos de limpeza, gerando repercussão e engajamento nas redes sociais.

“Eu não tenho a menor paciência pra isso, se ela quisesse um Instagram, ela já teria criado. Parem de ficar bombardeando a cabeça dela, falando o que ela tem, o que ela não tem que fazer. Eu sei que falam pelo bem, e pelo histórico de inúmeros casos de influenciadores que não deram certo como ‘personagem’, porém eu faço o meu trabalho, independente de Fiuza, eu não estou pongando nas costas de ninguém, outro dia a menina comentou: ‘e o Instagram de Fiuza, nada?’ Fica parecendo que a gente está usando ela para alguma coisa e não é dessa forma, quando ela quer gravar, ela grava, quando ela não gosta, ela não grava, e acabou. No dia que ela quiser ter o Instagram, ela vai ter e pronto. Vocês pararam para pensar se ela sabe mexer? Se ela sabe editar?”, indagou o influenciador nas redes sociais.

Em um post feito por um perfil no Instagram, Peu da Mata chegou a comentar, afirmando que já fizeram acusações piores contra ele. “E eu não quis entrar em detalhes das coisas absurdas que andam falando a ela. Quem chegou agora pode não ter percebido ainda mas a nossa relação aqui é de família independente de vídeos . E eu procuro fazer o meu independente da presença dela”, desabafou.

