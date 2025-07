SAÚDE

Internado, Arlindo Cruz teve parada cardíaca de 15 minutos

Cantor e compositor, de 66 anos, está internado desde o final de abril em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro

O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 66 anos, teve uma parada cardíaca de 15 minutos na última madrugada. As informações foram obtidas pela coluna Fábia Oliveira. O artista, que lida com graves sequelas de um AVC sofrido em 2017, está internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o final de abril.>

Segundo fontes do hospital, Arlindo teve uma piora em seu estado de saúde nos últimos dias. O rim, fígado e o pâncreas do sambista estão perdendo a função. O coração também está debilitado, de acordo com as fontes.>