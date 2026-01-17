Acesse sua conta
Jornalista da Globo emociona em retorno à TV após oito meses afastada para cuidar do filho com câncer

Apresentadora volta à bancada do MG2 depois de período dedicado ao tratamento de Hércules, diagnosticado com leucemia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:01

Mara Pinheiro, jornalista da Globo revela diagnóstico de leucemia do filho de 4 anos
Mara Pinheiro, jornalista da Globo revela diagnóstico de leucemia do filho de 4 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O jornalismo da Globo Minas se prepara para o retorno de um de seus principais rostos. Após quase oito meses fora do ar, a apresentadora Mara Pinheiro volta à bancada do MG2, marcando o fim de um período de afastamento dedicado integralmente à saúde do filho.

Mara deixou o telejornal em junho de 2025 para acompanhar de perto o tratamento de Hércules, conhecido pela família como Juninho, então com 4 anos, diagnosticado com leucemia. À época, a jornalista interrompeu a rotina profissional para viver o dia a dia de internações, exames e sessões de quimioterapia ao lado do filho.

O diagnóstico veio após exames de rotina e surpreendeu a família, já que a criança não apresentava sintomas aparentes. Ao falar sobre o impacto da notícia, Mara relatou o choque vivido naquele momento. “Eu fiquei no chão, sem rumo, desesperada”, disse, ao relembrar o início da batalha contra a doença.

O retorno à televisão coincide com uma fase mais positiva do tratamento. Nos últimos meses, Hércules entrou na etapa conhecida como manutenção, considerada menos agressiva. Apesar de o acompanhamento médico ainda seguir por um período prolongado, essa fase permite uma rotina mais próxima do normal, o que tornou possível a volta gradual da apresentadora ao trabalho.

Desde 2019 à frente do MG2, Mara Pinheiro se consolidou como um dos principais nomes do jornalismo local, criando forte identificação com o público mineiro. A retomada da função simboliza não apenas a continuidade de sua trajetória profissional, mas também um momento de alívio e esperança para a família, após meses marcados por desafios.

Mara Pinheiro

Mara Pinheiro, jornalista da Globo revela diagnóstico de leucemia do filho de 4 anos por Reprodução/Redes Sociais

A volta da apresentadora é vista internamente como um retorno cuidadoso, respeitando o contexto pessoal vivido por ela, e também como a recuperação de uma referência para o telejornal noturno da emissora.

