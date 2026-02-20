CARNAVAL 2026

Jude Paulla desabafa após homenagem para Preta Gil no Expresso 2222: ‘Ainda me recuperando’

Neste Carnaval de 2026, Camarote Expresso 2222 homenageou Preta Gil

Felipe Sena

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:16

Jude Paulla era uma das amigas mais próximas de Preta Gil Crédito: Reprodução | Instagram

O Carnaval de 2026 foi mais especial para o Expresso 2222, Camarote da família de Gilberto Gil, que homenageou a Preta Gil, que foi símbolo do Carnaval e representou tão bem a festa popular que mexe com os brasileiros.

Preta cultivou um dos bens mais preciosos em vida, as amizades. A cantora, que faleceu em julho de 2025, em decorrência de um câncer de intestino, recebeu o apoio e amor de familiares, e principalmente de amigos antes de sua morte, e Jude Paulla foi uma delas.

A DJ se mudou de Salvador para os Estados Unidos, onde Preta fazia tratamento experimental, assim como Gominho, para cuidar da amiga. No seu perfil oficial do Instagram, Jude desabafou e abriu o coração sobre as homenagens que Preta recebeu no Expresso neste ano, e afirmou que ainda está se recuperando.

“Ainda me recuperando de todas as emoções do carnaval e muita gente pra agradecer.. mas antes de tudo dizer que estar nessa homenagem a ela, numa festa que ela amava tanto foi uma prova de fogo. Senti em tantos momentos que tinha presença dela ali, o cheiro dela ali e ao mesmo tempo ter que lidar com o vazio de não ter ela ali. Ver os blocos entrando e não tê-la com o sorrisão no rosto esperando algum amigo pra ficar de resenha entre trio e varanda”, escreveu em uma publicação no Instagram, com uma foto no Expresso, com a foto de Preta Gil ao fundo.

“A gente vai tentando tirar de letra mas estar no primeiro dia na avenida com ivete passando a ficha do vazio daquele momento caiu pela primeira vez e dali em diante foram mistos de sensações e força pra segurar até o final do carnaval. tava tudo sua cara, do jeito que você faria, mas uma baita sensação de que o homenageado não chegava nunca e não iria chegar mesmo em presença mas sei que em espírito tava ?”, completou.