Juliette incita torcida contra Sarah após comentário nas redes sociais e gera revolta; entenda

Influenciadora fez comentários sobre porcentagem e foi detonada

Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:46

Juliette desfez aliança com Sarah durante o BBB 21 Crédito: Reprodução | Instagram

O clima na casa do Big Brother Brasil 26 está tenso com o quarto Paredão entre Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega. Com estratégias de jogo, embate ‘cara a cara’ e formação de alianças, na noite desta terça-feira (10), o quarto eliminado do reality será conhecido, e até mesmo Juliette, que já foi aliada de Sarah, veterana do BBB 21, entrou na roda da polêmica, após comentar em uma publicação nas redes sociais.

O influenciador Vini levantou uma discussão antiga, perguntando porque Juliette perdoou todos da edição do BBB 21, menos a Sarah. “Eu queria muito saber porque a Juliette perdoou todos da edição dela, até mesmo o Rodolffo, mas não perdoa a Sarah”, escreveu o influenciador nas redes sociais.

“Oi, Cactos? Qual será a porcentagem?”, respondeu Juliette no X, antigo Twitter. Isso foi motivo suficiente para que os internautas relacionassem a pergunta para o percentual de eliminação de Sarah. e recebeu várias críticas nas redes sociais.

Oi, Cactos. Qual será a porcentagem? 💛 — Juliette (@juliette) February 9, 2026

“Você foi marcada por sua empatia e agora tá agindo assim? Você é podre Juliette”, escreveu uma seguidora. “Flopada, despeitada. Venceu, mas nunca vai superar. Rídicula”, detonou outra. “Ganhou o BBB com um discurso de empatia, mas hoje está aí inflando o ódio da própria torcida”, comentou outra.

No entanto, Juliette aproveitou o momento do Paredão do BBB 26, como estratégia de marketing para a pergunta voltada para uma publicidade. “É óbvio que eu tô falando do banco digital Mercado Pago né, minha gente?! E a porcentagem só poderia ser os 120% do CDI dos cofrinhos. Tá passada?!”, respondeu Juliette momentos depois.

Nos primeiros dias do BBB 26, Juliette foi alvo de críticas por causa do seu sotaque e personalidade falante, sendo excluída do convívio principal na casa. Após momentos difíceis, formou um grupo com Gil do Vigor e Sarah Andrade, que se desfez ao longo do jogo, com ela permanecendo fiel à sua essência até a final.