Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Juliette incita torcida contra Sarah após comentário nas redes sociais e gera revolta; entenda

Influenciadora fez comentários sobre porcentagem e foi detonada

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:46

Juliette desfez aliança com Sarah durante o BBB 21
Juliette desfez aliança com Sarah durante o BBB 21 Crédito: Reprodução | Instagram

O clima na casa do Big Brother Brasil 26 está tenso com o quarto Paredão entre Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega. Com estratégias de jogo, embate ‘cara a cara’ e formação de alianças, na noite desta terça-feira (10), o quarto eliminado do reality será conhecido, e até mesmo Juliette, que já foi aliada de Sarah, veterana do BBB 21, entrou na roda da polêmica, após comentar em uma publicação nas redes sociais.

O influenciador Vini levantou uma discussão antiga, perguntando porque Juliette perdoou todos da edição do BBB 21, menos a Sarah. “Eu queria muito saber porque a Juliette perdoou todos da edição dela, até mesmo o Rodolffo, mas não perdoa a Sarah”, escreveu o influenciador nas redes sociais.

Juliette

Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette desabafa após morte de amiga por Reprodução
Juliette por Reprodução/Instagram
Juliette assume posto fixo no tradicional programa do GNT por Divulgação
Juliette mostra machucado no rosto após bater na porta por Reprodução
Juliette em novo projeto por Reprodução / Redes Sociais
Juliette por Reprodução
Juliette no AcessívelCast por Reprodução
Juliette conta sobre congelamento de óvulos por Reprodução
Juliette por Igor Melo/Divulgação
Juliette por João Cotta/Globo/Divulgação
Juliette conta situação complicada com fã por YouTube
1 de 21
Juliette por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - BBB 26: Parcial da enquete aponta disputa acirrada entre Babu e Sarah

BBB 26: Parcial da enquete aponta disputa acirrada entre Babu e Sarah

Imagem - Globo é detonada por 'estragar' paredão do BBB 26 com dinâmica do Sincerão frustrante: 'Uma porcaria'

Globo é detonada por 'estragar' paredão do BBB 26 com dinâmica do Sincerão frustrante: 'Uma porcaria'

Imagem - Sincerão esquenta a casa e expõe rachas, acusações e trocas de farpas no BBB 26

Sincerão esquenta a casa e expõe rachas, acusações e trocas de farpas no BBB 26

“Oi, Cactos? Qual será a porcentagem?”, respondeu Juliette no X, antigo Twitter. Isso foi motivo suficiente para que os internautas relacionassem a pergunta para o percentual de eliminação de Sarah. e recebeu várias críticas nas redes sociais.

“Você foi marcada por sua empatia e agora tá agindo assim? Você é podre Juliette”, escreveu uma seguidora. “Flopada, despeitada. Venceu, mas nunca vai superar. Rídicula”, detonou outra. “Ganhou o BBB com um discurso de empatia, mas hoje está aí inflando o ódio da própria torcida”, comentou outra.

No entanto, Juliette aproveitou o momento do Paredão do BBB 26, como estratégia de marketing para a pergunta voltada para uma publicidade. “É óbvio que eu tô falando do banco digital Mercado Pago né, minha gente?! E a porcentagem só poderia ser os 120% do CDI dos cofrinhos. Tá passada?!”, respondeu Juliette momentos depois.

Nos primeiros dias do BBB 26, Juliette foi alvo de críticas por causa do seu sotaque e personalidade falante, sendo excluída do convívio principal na casa. Após momentos difíceis, formou um grupo com Gil do Vigor e Sarah Andrade, que se desfez ao longo do jogo, com ela permanecendo fiel à sua essência até a final.

Após vencer o BBB com recorde de votos (90,15%), Juliette construiu uma carreira de cantora e influenciadora, lançou um documentários e enfrentou questões de saúde, como um susto com a suspeita de um aneurisma.

Tags:

Paredão Juliette Sarah Andrade bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
Imagem - O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas

O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas
Imagem - 3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval