Kate Middleton surge loira em museu e levanta diferentes rumores

Princesa de Gales inovou no visual em aparição pública nesta quinta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 20:33

Kate Middleton e Príncipe William em Museu de Londres
Kate Middleton e Príncipe William em Museu de Londres Crédito: Getty Images

A princesa Kate Middleton, de 43 anos, surpreendeu com um visual renovado em aparição pública nesta quinta-feira (4) ao lado marido, Príncipe William. O casal da realeza britânica fez uma visita no Museu de História Natural, em Londres e Kate apareceu com cabelos longos ondulados e loiros escuros, diferente do visual castanho dos fios que costumava adotar.

Middleton já fez alterações nos tons dos fios antes, como em maio deste ano, em uma visita à Ilha de Mull, na Escócia. Na época, as inéditas mechas mais clara chamaram atenção do público. Porém, desta vez alguns rumores tomaram conta das redes sociais. Alguns internautas e mesmo especialistas consultados acreditam que o tom dos fios é devido um clareamento natural, resultado das férias de verão na Grécia. Já outros apontam que ela estaria usando peruca e poderia estar enfrentado problemas com a saúde capilar devido a quimioterapia a que foi submetida. Kate Middleton anunciou o diagnóstico de um cancro não especificado em março de 2024, mas em janeiro de 2025 afirmou que estava em remissão.

Kate Middleton

Kate Middleton loira por Getty Images
Kate Middleton e Príncipe William em Museu de Londres por Getty Images
Princesa Kate no torneio de Wimbledon por Reprodução
Kate Middleton por Reprodução / Redes sociais
Kate Middleton e filhos por Príncipe William/Palácio de Kensington
1 de 5
Kate Middleton loira por Getty Images

Ao longo dos anos, a princesa sempre apostou em mudanças sutil nas madeixas, como reflexos iluminados em 2019 e uma franja estilo cortininha em 2023, mas agora a mudança surpreendeu por ser mais brusca. Mesmo assim, o penteado continua carregando uma marca de volume e ondas longas.

Kate Middleton não comentou sobre o assunto.

