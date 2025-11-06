ESCOLHA

Khloé Kardashian conta por que está sem transar há quase 4 anos

Socialite comentou sobre as suas prioridades de vida

Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 23:53

Khloé Kardashian Crédito: Reprodução

Khloé Kardashian, de 41 anos, surpreendeu ao revelar que está prestes a completar quatro anos em celibato. Em entrevista à revista Elle, a socialite contou que, desde o término com o jogador Tristan Thompson — pai de seus filhos True, de 7 anos, e Tatum, de 3 —, decidiu se afastar do que chamou de “amor intenso” e dedicar-se a um processo de autoconhecimento.



“Fico mortificada só de pensar que essa é a minha verdade”, admitiu. “Em dezembro fará quatro anos. Me sinto um pouco envergonhada, penso: ‘Que patético’. Mas, quando você chega a um certo ponto, percebe que isso é algo muito especial.”

Segundo Khloé, sua escolha não tem relação com falta de oportunidades amorosas, mas com o desejo de se entender melhor. “É tão fácil se distrair com outras pessoas. Quando passei pelo término, teria sido fácil desviar o foco, mas preferi olhar para mim mesma. Comecei a me perguntar: ‘Por que estou tomando essas decisões? O que estou fazendo da minha vida?’. Entrei em terapia e quis me conhecer melhor, principalmente na minha vida amorosa”, contou.

A empresária também destacou que esse período tem sido essencial para colocar as próprias prioridades em ordem, especialmente o cuidado com os filhos. “Ninguém vale o meu tempo agora. Meus filhos vêm em primeiro lugar. Se tenho um tempo livre, quero ficar na cama vendo TV, sozinha mesmo”, brincou.

Apesar de estar em paz com a fase atual, Khloé admite um certo medo de se acostumar demais com a solidão. “Quando comecei a me concentrar em mim, percebi que não tinha energia para mais ninguém. E, sinceramente, estou feliz assim. Só me preocupo um pouco de estar feliz demais e talvez nunca mais querer mudar isso”, afirmou.







