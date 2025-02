PEDIDO DE MÃE

Kika Sato elogia Nicolas Prattes: ‘O genro que pedi a Deus’

Mãe de Sabrina se declara ao genro, expressando sua felicidade pela união e reforçando a harmonia entre as famílias

Durante o primeiro episódio do reality Carnaval da Sabrina, Kika Sato, mãe de Sabrina, se declarou ao genro e compartilhou sua opinião sobre o ator, afirmando que ele é o parceiro perfeito para a filha. >

No programa, Kika expressou sua admiração por Nicolas, destacando o brilho nos olhos do casal e sua crença de que um relacionamento saudável precisa de alguém que nos eleve. “Eu sempre acreditei que, para um relacionamento dar certo, tem que ser com uma pessoa que te puxa para cima e eu vi isso nele. Eu admiro demais ele!”>