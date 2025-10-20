REPRESENTATIVIDADE

'Lésbica mais performática da UFBA'? Concurso com prêmios inusitados acontece nesta terça (21)

Evento faz parte de uma onda de concursos criativos e virais que vêm movimentando as redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15:19

Universitários promovem concurso de 'lésbica mais performática da UFBA' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) será palco de mais um evento curioso: o concurso da “Lésbica Mais Performática da UFBA”, marcado para esta terça-feira (21), às 13h, no Restaurante Universitário (RU) do Canela, em frente ao Saladearte.

Organizado por estudantes, o banner de divulgação, que circula nas redes sociais, traz o aviso: “Sáficas são bem-vindes!” - termo que, dentro da comunidade LGBTQIA+, se refere ao amor e à atração entre mulheres, incluindo lésbicas, bissexuais e pansexuais. A palavra vem da poetisa grega Safo, que viveu na ilha de Lesbos e escreveu sobre o amor entre mulheres - origem, inclusive, da palavra “lésbica”.

E, como não poderia faltar em uma competição desse tipo, os prêmios são tão curiosos quanto o próprio evento:

1º lugar : disco de vinil da cantora Gal Costa

: disco de vinil da cantora Gal Costa 2º lugar : quatro cigarros



: quatro cigarros 3º lugar: um bottom temático



A proposta segue o estilo criativo e irreverente de outros eventos que têm viralizado entre estudantes da UFBA. Em dezembro do ano passado, por exemplo, o campus de Ondina foi palco do “Concurso de Sósias de Davi Brito”, inspirado no vencedor do Big Brother Brasil 2024. A vencedora, Gabriela Silva, estudante de História, levou como prêmio... uma calabresa.

Na ocasião, o próprio Davi Brito criticou o uso de sua imagem sem autorização e prometeu acionar a Justiça. O episódio gerou grande repercussão online, especialmente após o ex-BBB afirmar: “Eu não tenho um dia de paz nessa internet. Como pegam minha imagem e fazem um evento sem autorização? Isso é uma falta de respeito.”

Também em dezembro do ano passado, aconteceu no Farol da Barra, em Salvador, o concurso de 'sósias' de Wagner Moura. Com uma premiação de R$150, a vencedora do concurso foi uma mulher, entre sete concorrentes masculinos na disputa. No concurso, os participantes tiveram que imitar o ator e reproduzir uma das falas mais icônicas de seu personagem Olavo, na novela Paraíso Tropical.

O formato vem se espalhando pelo país. Na última sábado (19), em Curitiba (PR), a comunidade LBT local organizou sua própria versão do “Concurso da Lésbica Mais Performática”, realizado no Museu Oscar Niemeyer (MON). A disputa buscou eleger quem melhor representava o “clichê lésbico”. O evento viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok, com vídeos que somam mais de 80 mil visualizações.

O termo “performática”, popularizado na internet, faz referência a pessoas com um comportamento expressivo ou teatral e, no contexto da cultura lésbica, brinca com estereótipos de estilo e atitude de forma bem-humorada.

Essa onda de concursos tem se espalhado por várias cidades brasileiras. Em São Paulo, por exemplo, sessões especiais de cinema exibiram os filmes “Ilha das Flores” e “Saneamento Básico, o Filme”, seguidas de um concurso de sósias da personagem Silene Seagal, vivida por Camila Pitanga. A atriz chegou a prestigiar o evento.

No Rio de Janeiro, outro concurso curioso homenageou o ator Selton Mello, reunindo dezenas de participantes que concorriam ao título de “sósia oficial”. O vencedor, Ramon Carneiro, viralizou ao se apresentar como o “primeiro Selton Mello negro do Brasil”.