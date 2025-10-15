FASE DE CAUTELA

Lua está minguante: saiba o que você deve evitar fazer nesse período

Segundo a Astrologia é preciso tomar cuidado com suas ações durante esta fase lunar

Elis Freire

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:25

Lua e os signos Crédito: FreePik

Na Lua Minguante, o satélite natural da Terra começa a diminuir o seu tamanho visível no céu. De acordo com a Astrologia, as energias lunares impulsionam uma semana de introspecção, criando um ambiente ideal para recolhimento e reflexão, principalmente sobre a vida pessoal. Sendo assim, é necessário pensar duas vezes antes de agir e evitar tomar algumas atitudes, que podem fazer tudo dar errado ou te desestabilizar emocionalmente. O time de astrólogos João Bidu aponta o que deve e não deve ser feito durante o período da Lua Minguante, fase que teve início em 13 de outubro de 2025 e permanecerá até 21 de outubro.

Fases da Lua 1 de 4

Veja o que fazer durante a Lua Minguante

Tratamentos de saúde

A Lua Minguante é uma boa fase para realizar tratamentos de saúde e cirurgias Isso acontece porque os processos de cicatrização acontecem de maneira mais rápida e eficiente com a influência lunar. Além disso, a Lua ainda influencia na eliminação do inchaço. Por outro lado, procedimentos estéticos, principalmente de preenchimento, são desaconselhados durante a Lua Minguante e podem não sair como o desejado.

Encerrar ciclos

A Lua Minguante é a fase ideal para você limpar seu armário, jogar fora o que não tem mais utilidade e, principalmente, encerrar ciclos. As vibrações desta fase lunar nos auxiliam no desapego de velhos sentimentos que só exigem para gerar um desgaste mental. Utilize essa energia para colocar um ponto final em tudo aquilo que está impedindo sua vida de fluir, seja relacionamentos ou trabalhos.

Banho de limpeza

Por fim, é comum que a gente se sinta mais cansado durante a Lua Minguante. Por isso, a realização de um banho energético é muito importante. Inicie o procedimento fervendo um litro de água. Depois, transfira esta água para um balde e adicione um punhado de arruda, um punhado de guiné e cascas de alho. Além disso, também acrescente uma medida de vinagre. Antes de dormir, tome seu banho higiênico e, em seguida, coe a água do banho energético e despeje em seu corpo, do pescoço para baixo.

Veja o que NÃO fazer durante a Lua Minguante:

Ir a grandes eventos

É muito importante que você se mantenha introspectivo durante o período da Lua Minguante. Vá apenas em eventos que conte com um público restrito e selecionado. Isso porque algumas habilidades podem estar em baixa e o melhor caminho para não sentir o peso disso é ficar longe de tudo aquilo que pede muita energia social.

Iniciar algo novo

A temporada da Lua Minguante não é ideal para iniciar novos projetos, pois as energias podem influenciar e fazer com que os resultados demorem a aparecer. A vibração desta Lua está relacionada com a conclusão de ciclos, não com o começo deles. Como é um momento de menor empolgação, o mais adequado é aguardar a energia vital se encontrar mais elevada para dar início a algo novo.

Brigar