ASTROLOGIA

Lucro e intuição: Como a Lua em Peixes vai mexer com o bolso de Touro e Aquário até amanhã (14 de abril)

Valorize o que você já construiu e foque em investimentos seguros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 22:22

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

No mundo dos negócios, nem tudo é planilha e número, e o dia de hoje prova exatamente isso. Com a Lua em Peixes influenciando o setor da carreira e dos ganhos, quem souber 'ler o ambiente' sairá na frente. Para Leão, Aquário e Touro, a segunda-feira reserva insights poderosos que podem mudar a gestão de seus recursos. É o momento de agir com a coragem de Áries, mas guiado pela intuição pisciana. Se algo parece bom demais para ser verdade, ou se um negócio não 'vibra' bem, confie no seu instinto.



Para os leoninos, o dia pede um mergulho nos bastidores. Ótimo para negociar dívidas, gerir recursos de terceiros ou encontrar aquele investidor que acredita na sua visão. Seu faro para oportunidades está aguçadíssimo. Já os aquarianos precisam ter um pouco mais de cautela. O impulso emocional pode levar a gastos desnecessários. Valorize o que você já construiu e foque em investimentos seguros; a segurança material hoje é o que garante a sua liberdade amanhã.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Touro encontra fluidez em projetos de grupo e causas coletivas. Sua visão humanitária será o diferencial que atrairá parcerias lucrativas. Se você trabalha com criatividade, artes ou saúde, prepare-se para um pico de produtividade inspirada. O segredo é não tentar controlar cada detalhe de forma rígida. Deixe que as soluções apareçam de forma orgânica. Às vezes, o melhor caminho profissional é aquele que a gente sente que deve seguir, mesmo sem ter todas as garantias no papel.

