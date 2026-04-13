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Lucro e intuição: Como a Lua em Peixes vai mexer com o bolso de Touro e Aquário até amanhã (14 de abril)

Valorize o que você já construiu e foque em investimentos seguros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 22:22

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

No mundo dos negócios, nem tudo é planilha e número, e o dia de hoje prova exatamente isso. Com a Lua em Peixes influenciando o setor da carreira e dos ganhos, quem souber 'ler o ambiente' sairá na frente. Para Leão, Aquário e Touro, a segunda-feira reserva insights poderosos que podem mudar a gestão de seus recursos. É o momento de agir com a coragem de Áries, mas guiado pela intuição pisciana. Se algo parece bom demais para ser verdade, ou se um negócio não 'vibra' bem, confie no seu instinto.

Para os leoninos, o dia pede um mergulho nos bastidores. Ótimo para negociar dívidas, gerir recursos de terceiros ou encontrar aquele investidor que acredita na sua visão. Seu faro para oportunidades está aguçadíssimo. Já os aquarianos precisam ter um pouco mais de cautela. O impulso emocional pode levar a gastos desnecessários. Valorize o que você já construiu e foque em investimentos seguros; a segurança material hoje é o que garante a sua liberdade amanhã.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

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Touro encontra fluidez em projetos de grupo e causas coletivas. Sua visão humanitária será o diferencial que atrairá parcerias lucrativas. Se você trabalha com criatividade, artes ou saúde, prepare-se para um pico de produtividade inspirada. O segredo é não tentar controlar cada detalhe de forma rígida. Deixe que as soluções apareçam de forma orgânica. Às vezes, o melhor caminho profissional é aquele que a gente sente que deve seguir, mesmo sem ter todas as garantias no papel.

A dica para esta segunda é: trabalhe em silêncio e planeje com cuidado. Nem toda vitória precisa ser anunciada antes de ser concretizada. Use a criatividade para resolver problemas que pareciam travados pela lógica pura. O universo premia hoje quem consegue unir a ousadia de começar algo novo com a sensibilidade de entender o tempo das coisas. A sua conta bancária e sua reputação profissional tendem a crescer onde houver propósito e verdade.

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