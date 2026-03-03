Luta pela Fé: A História do Padre Stu é baseada em fatos reais?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 3 de março de 2026 às 15:59
A Sessão da Tarde desta terça-feira (3/3) exibe o filme Luta pela Fé: A História do Padre Stu, da diretora Rosalind Ross. O longa-metragem lançado em 2022 traz uma história real, inspirada em Stuart Long.
Padre Stu
O filme, protagonizado por Mark Wahlberg, acompanha Stuart Long, um ex-boxeador cujas aspirações de carreira são interrompidas por uma lesão. Com o sonho de ser ator, ele se muda para Los Angeles e trabalha num supermercado, onde conhece Carmen, uma professora católica.