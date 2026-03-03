FILME

Luta pela Fé: A História do Padre Stu é baseada em fatos reais?

A Sessão da Tarde desta terça-feira (3/3) exibe o filme Luta pela Fé: A História do Padre Stu, da diretora Rosalind Ross

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:59

Padre Stu Crédito: Reprodução

A Sessão da Tarde desta terça-feira (3/3) exibe o filme Luta pela Fé: A História do Padre Stu, da diretora Rosalind Ross. O longa-metragem lançado em 2022 traz uma história real, inspirada em Stuart Long.

