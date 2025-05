ANGÚSTIA

Mãe de ex-calouro de Raul Gil orou pela morte do filho após acidente

Mãe do cantor gospel Kaiky Mello, revelado no Raul Gil, fala sobre momento difícil após acidente grave do filho

MetrópoIes

Publicado em 22 de maio de 2025 às 15:35

Kaiky Mello Crédito: Reprodução

Um dos jovens talentos revelados no palco do Programa Raul Gil, o cantor Kaiky Mello teve sua vida transformada aos 16 anos, no dia 29 de março de 2023. Enquanto voltava da escola em uma moto elétrica, ele sofreu um aneurisma e acabou se acidentando. Na queda, teve um traumatismo craniano que o deixou mais de dois meses internado no CTI. >