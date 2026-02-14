Mais expulsão? Edilson Capetinha é acusado de agredir Leandro Boneco no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:23
Uma nova polêmica pode resultar em expulsão no Big Brother Brasil 26. Durante uma discussão dentro da casa, o ex-jogador Edilson Capetinha se envolveu em uma briga com o participante Leandro Boneco, chegando a empurrar o rosto do rival e fazer ameaças fora do jogo.
O desentendimento começou quando o baiano Leandro acendeu a luz do quarto enquanto Capetinha descansava. A situação rapidamente se transformou em uma discussão acalorada. Durante o bate-boca, Leandro manteve as mãos para trás enquanto tentava argumentar.
No auge da confusão, Capetinha empurrou o rosto do colega e continuou a discussão. Em seguida, colocou novamente a mão no rosto do professor, que reagiu dizendo: “Oxi, você vai ficar me agredindo de graça? Me largue meu irmão. Vai ficar me agredindo de graça?”.
Com os gritos, Babu entrou no quarto e conseguiu separar os dois. Após deixar o local, Leandro afirmou: “Esse cara me agrediu duas vezes. Eu não vou agredir ele não, eu tenho família para cuidar”.
Confira as desistências e desclassificações do BBB 26
O regulamento do programa proíbe qualquer atitude que coloque em risco a integridade física dos confinados. Nesta temporada, dois participantes já foram eliminados por agressão: Paulo Augusto, expulso após puxar Jonas durante a dinâmica do Big Fone, e Sol Vega, que na quarta-feira (11) pisou e empurrou Ana Paula Renault.
Agora, resta saber se o episódio envolvendo Capetinha também levará a mais uma expulsão no reality.