Mais expulsão? Edilson Capetinha é acusado de agredir Leandro Boneco no BBB 26

Discussão no quarto termina com empurrões e ameaça; produção já expulsou dois participantes por agressão nesta edição

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:23

Edilson Capetinha foi acusado de agredir Leandro Boneco
Edilson Capetinha foi acusado de agredir Leandro Boneco Crédito: Reprodução

Uma nova polêmica pode resultar em expulsão no Big Brother Brasil 26. Durante uma discussão dentro da casa, o ex-jogador Edilson Capetinha se envolveu em uma briga com o participante Leandro Boneco, chegando a empurrar o rosto do rival e fazer ameaças fora do jogo.

O desentendimento começou quando o baiano Leandro acendeu a luz do quarto enquanto Capetinha descansava. A situação rapidamente se transformou em uma discussão acalorada. Durante o bate-boca, Leandro manteve as mãos para trás enquanto tentava argumentar.

No auge da confusão, Capetinha empurrou o rosto do colega e continuou a discussão. Em seguida, colocou novamente a mão no rosto do professor, que reagiu dizendo: “Oxi, você vai ficar me agredindo de graça? Me largue meu irmão. Vai ficar me agredindo de graça?”.

Com os gritos, Babu entrou no quarto e conseguiu separar os dois. Após deixar o local, Leandro afirmou: “Esse cara me agrediu duas vezes. Eu não vou agredir ele não, eu tenho família para cuidar”.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26

Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução
Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas por Manoella Mello/TV Globo
Pedro desistiu do BBB após praticar ato de importunação sexual por Reprodução
Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Sol Vega é desclassificada do BBB 26 após briga generalizada por Divulgação
1 de 5
Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução

O regulamento do programa proíbe qualquer atitude que coloque em risco a integridade física dos confinados. Nesta temporada, dois participantes já foram eliminados por agressão: Paulo Augusto, expulso após puxar Jonas durante a dinâmica do Big Fone, e Sol Vega, que na quarta-feira (11) pisou e empurrou Ana Paula Renault.

Agora, resta saber se o episódio envolvendo Capetinha também levará a mais uma expulsão no reality.

