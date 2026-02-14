REALITY SHOW

Mais expulsão? Edilson Capetinha é acusado de agredir Leandro Boneco no BBB 26

Discussão no quarto termina com empurrões e ameaça; produção já expulsou dois participantes por agressão nesta edição

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:23

Edilson Capetinha foi acusado de agredir Leandro Boneco Crédito: Reprodução

Uma nova polêmica pode resultar em expulsão no Big Brother Brasil 26. Durante uma discussão dentro da casa, o ex-jogador Edilson Capetinha se envolveu em uma briga com o participante Leandro Boneco, chegando a empurrar o rosto do rival e fazer ameaças fora do jogo.

O desentendimento começou quando o baiano Leandro acendeu a luz do quarto enquanto Capetinha descansava. A situação rapidamente se transformou em uma discussão acalorada. Durante o bate-boca, Leandro manteve as mãos para trás enquanto tentava argumentar.

Leandro Boneco e Edilson têm discussão acalorada no #BBB26. #RedeBBB pic.twitter.com/IWKCY9SG4Q — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2026

No auge da confusão, Capetinha empurrou o rosto do colega e continuou a discussão. Em seguida, colocou novamente a mão no rosto do professor, que reagiu dizendo: “Oxi, você vai ficar me agredindo de graça? Me largue meu irmão. Vai ficar me agredindo de graça?”.

Com os gritos, Babu entrou no quarto e conseguiu separar os dois. Após deixar o local, Leandro afirmou: “Esse cara me agrediu duas vezes. Eu não vou agredir ele não, eu tenho família para cuidar”.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26 1 de 5

O regulamento do programa proíbe qualquer atitude que coloque em risco a integridade física dos confinados. Nesta temporada, dois participantes já foram eliminados por agressão: Paulo Augusto, expulso após puxar Jonas durante a dinâmica do Big Fone, e Sol Vega, que na quarta-feira (11) pisou e empurrou Ana Paula Renault.