Maju Coutinho abre o jogo sobre mudanças na Globo: ‘Não me apego’

Jornalista falou sobre possíveis mudanças na carreira de jornalista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:28

Maju Coutinho apresenta programação dominical
Maju Coutinho apresenta programação dominical Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O quadro de programações da TV Globo tem passado por diversas mudanças. Da saída de William Bonner do Jornal Nacional e de Roberto Kovalik no Jornal Hoje, a emissora optou por manter jornalistas respeitáveis em frente às câmeras.

No entanto, a atitude da TV Globo foi comentada por Maju Coutinho, que apresenta o Fantástico ao lado de Poliana Abritta.

"Vejo como parte do ciclo natural do Jornalismo. Bonner saiu porque merece mais tempo livre, foram 29 anos. O Tralli assumiu merecidamente", disse Maju sobre as mudanças.

Contudo, de acordo com Maju, mudanças inesperadas fazem parte da rotina de trabalho, e que inclusive, ela mesma pode ser redirecionada para outro programa jornalístico na emissora.

“Eu penso assim: hoje estou apresentadora do Fantástico, mas amanhã não sei. É preciso estar preparada para estar despreparada. Sou muito feliz e realizada, mas não me apego. Se amanhã não estiver mais aqui, não vou adoecer. Eu sou dessa caminhada. Estou aqui, vou fazer o meu melhor aqui. Deixo fluir. Como diz Zeca Pagodinho, 'deixa a vida me levar'", disse Maju na entrevista, de acordo com o portal Terra.

Além disso, Maju ainda compartilhou seus planos para novas séries de reportagens. Segundo a jornalista, pretende voltar ao continente africano e explorar a América Latina.

Com as mudanças da Rede Globo, a editora-chefe adjunta Cristiana Souza Cruz passa a ser editora-chefe do Jornal Nacional, telejornal que será comandado por César Tralli. No lugar de Tralli, Roberto Kovalick fica no Jornal Hoje. Já Tiago Scheuer assume o

