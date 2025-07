TELEVISÃO

Manoel Carlos está 'sob cuidados médicos' e é acompanhado por família

Autor teve piora no quadro da Doença de Parkinson neste ano, segundo família

Aos 92 anos de idade, ele foi diagnosticado com Parkinson em 2019 e no início de 2025 apresentou piora com comprometimento motor e cognitivo. A nota ainda ressalta que os comunicados oficiais serão feitos pelo @produtoraboapalavra no Instagram ou pela assessoria de imprensa e familiares do autor de novelas, mas não deu mais detalhes sobre sua saúde.>