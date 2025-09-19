Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcelo Faria faz alerta sobre diagnóstico de herpes-zóster

O ator usou o Instagram para falar sobre a doença e convocar os fãs para uma consulta pública sobre a vacina

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 23:32

Marcelo Faria
Marcelo Faria Crédito: Reprodução

“Dor intensa”. Foi assim que Marcelo Faria definiu o que sentiu ao ser diagnosticado com herpes-zóster, há cerca de 3 anos. O ator usou o Instagram, na quinta-feira (18/9), para falar sobre o problema de saúde e convocar os fãs para uma consulta pública sobre a vacina.

“Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi na pele. Eu tive o herpes zóster. Foi inesperado, foi doloroso, me marcou, marcou bastante”, afirmou.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO 24H.

Leia mais

Imagem - Nando Reis posta momento com filho de Cássia Eller no palco: 'A voz tem tanto dela'

Nando Reis posta momento com filho de Cássia Eller no palco: 'A voz tem tanto dela'

Imagem - Ex-esposa de Militão vence na Justiça e jogador terá que pagar mais de R$ 60 mil de pensão para a filha

Ex-esposa de Militão vence na Justiça e jogador terá que pagar mais de R$ 60 mil de pensão para a filha

Imagem - Luva de Pedreiro gera confusão ao tentar se explicar para rapper americano em academia

Luva de Pedreiro gera confusão ao tentar se explicar para rapper americano em academia

Mais recentes

Imagem - Repórter viraliza ao fazer tradução em Libras em telejornal; assista

Repórter viraliza ao fazer tradução em Libras em telejornal; assista
Imagem - Anitta se abre sobre namoro com Ian Bortolanza: Feliz e reservada'

Anitta se abre sobre namoro com Ian Bortolanza: Feliz e reservada'
Imagem - 4 signos vão superar desafios ainda este mês; entenda quais

4 signos vão superar desafios ainda este mês; entenda quais

MAIS LIDAS

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
01

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'
02

Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Márcia Sensitiva revela 3 signos que vão encher a carteira até 21 de setembro
04

Márcia Sensitiva revela 3 signos que vão encher a carteira até 21 de setembro