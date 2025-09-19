Marcelo Faria faz alerta sobre diagnóstico de herpes-zóster

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 23:32
“Dor intensa”. Foi assim que Marcelo Faria definiu o que sentiu ao ser diagnosticado com herpes-zóster, há cerca de 3 anos. O ator usou o Instagram, na quinta-feira (18/9), para falar sobre o problema de saúde e convocar os fãs para uma consulta pública sobre a vacina.
“Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi na pele. Eu tive o herpes zóster. Foi inesperado, foi doloroso, me marcou, marcou bastante”, afirmou.