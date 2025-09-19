Acesse sua conta
Repórter viraliza ao fazer tradução em Libras em telejornal; assista

Ao vivo, Niro Souza se abriu sobre sua história com a Língua Brasileiro de Sinais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 23:47

Niro Souza emocionou ao interpretar matéria em libras
Niro Souza emocionou ao interpretar matéria em libras Crédito: Reprodução

Repórter da CBN Joinville, Niro Souza emocionou colegas de equipe e telespectadores ao fazer tradução para a Libras ao vivo durante reportagem no "Bom Dia SC", apresentado por Eveline Poncio e Douglas Márcio. Em entrada ao vivo, o jornalista noticiava uma feira de empregos e serviços que contará com intérprete para a Língua Brasileira de Sinais na cidade. 

No momento da notícia, Niro fez questão de guardar o celular no bolso e usar a mão livre para se comunicar diretamente com a comunidade surda de Joinville e com todo o público surdo que pudesse estar assistindo o telejornal. 

Depois da iniciativa de Niro, o âncora Douglas perguntou se havia um motivo especial para o repórter dominar a língua e o repórter surpreendeu ao contar sua história com a Libras. “O meu pai e a minha mãe são surdos. Desde pequeno, aprendi junto com eles. Então, aprendi a falar português e também Libras, juntos”, contou.

Emocionado, o apresentador passou a palavra para Eveline e ela acrescentou: “A gente nunca sabe a história por trás daquilo que as pessoas dominam, das habilidades. Poxa, que bacana poder contar com a sua participação desse jeito todo especial e inclusivo". O momento foi cheio de emoção e viralizou nas redes sociais, com internautas apoiando a postura de Niro e defendendo a necessidade de todo profissional de comunicação aprender a linguagem.

Assista:

