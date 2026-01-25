É REAL?

Marcos Mion faz tatuagem para Michel Teló após ser cobrado por esquecer aniversário do cantor

Apresentador pediu desculpas publicamente ao artista depois de 'exposed'

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:32

Mion esqueceu o aniversário de Michel Teló Crédito: Reprodução/Instagram

Marcos Mion pediu desculpas publicamente a Michel Teló após esquecer o aniversário do cantor. A situação virou assunto nas redes sociais depois que o dono do hit "Ai Se Eu Te Pego" brincou ao expor amigos e familiares que não o parabenizaram pelos 45 anos, completados na última quarta-feira (21).

Em um vídeo publicado neste sábado (24), Mion explicou que o esquecimento aconteceu por causa dos "corres da vida" e prometeu arrumar uma forma de não deixar a data passar em branco novamente.

"Eu esqueci o aniversário do Michel Teló, e ele fez um exposed nos stories! E eu virei o maior esquecedor de aniversários do Brasil. Apareci em todos os perfis e programas de fofoca. Eu... e o Tibúrcio. Aliás, quem é Tibúrcio? Mas fato é que, no corre da vida, eu esqueci mesmo, meu irmão. E é uma desgraça esquecer aniversário de quem a gente ama", escreveu o apresentador na publicação.

Para garantir que isso não aconteça outra vez, Mion mostrou que tatuou a data de aniversário do amigo no braço, gesto que arrancou risadas dos seguidores. "É … eu esqueci o aniversário do @micheltelo … eu e o Tibúrcio. O Tibúrcio eu não sei, mas eu nunca mais vou esquecer seu aniversário, meu cumpadi", completou ele na legenda.

A esposa de Michel Teló, Thaís Fersoza, também entrou na brincadeira nos comentários. "Aaah! AGORA SIM!!! Hahha não esquece nunca mais!!!! Tiburcio também já fez a homenagem dele! E só pra deixar registrado, pra vc não esquecer também… o meu é 13/04 hein".

A 'explicação' veio após Teló cobrar publicamente, em tom bem humorado, as pessoas que não se lembraram da data especial. "É normal os amigos e a família, uma turminha, esquecerem o aniversário de vocês ou é só comigo que isso acontece?", questionou o cantor. Na lista divulgada por ele, apareciam familiares que estavam viajando, um amigo de infância chamado Tibúrcio e o próprio Marcos Mion.