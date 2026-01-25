Marcos Mion faz tatuagem para Michel Teló após ser cobrado por esquecer aniversário do cantor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:32
Marcos Mion pediu desculpas publicamente a Michel Teló após esquecer o aniversário do cantor. A situação virou assunto nas redes sociais depois que o dono do hit "Ai Se Eu Te Pego" brincou ao expor amigos e familiares que não o parabenizaram pelos 45 anos, completados na última quarta-feira (21).
Em um vídeo publicado neste sábado (24), Mion explicou que o esquecimento aconteceu por causa dos "corres da vida" e prometeu arrumar uma forma de não deixar a data passar em branco novamente.
Michel Teló
"Eu esqueci o aniversário do Michel Teló, e ele fez um exposed nos stories! E eu virei o maior esquecedor de aniversários do Brasil. Apareci em todos os perfis e programas de fofoca. Eu... e o Tibúrcio. Aliás, quem é Tibúrcio? Mas fato é que, no corre da vida, eu esqueci mesmo, meu irmão. E é uma desgraça esquecer aniversário de quem a gente ama", escreveu o apresentador na publicação.
Para garantir que isso não aconteça outra vez, Mion mostrou que tatuou a data de aniversário do amigo no braço, gesto que arrancou risadas dos seguidores. "É … eu esqueci o aniversário do @micheltelo … eu e o Tibúrcio. O Tibúrcio eu não sei, mas eu nunca mais vou esquecer seu aniversário, meu cumpadi", completou ele na legenda.
Marcos Mion
A esposa de Michel Teló, Thaís Fersoza, também entrou na brincadeira nos comentários. "Aaah! AGORA SIM!!! Hahha não esquece nunca mais!!!! Tiburcio também já fez a homenagem dele! E só pra deixar registrado, pra vc não esquecer também… o meu é 13/04 hein".
A 'explicação' veio após Teló cobrar publicamente, em tom bem humorado, as pessoas que não se lembraram da data especial. "É normal os amigos e a família, uma turminha, esquecerem o aniversário de vocês ou é só comigo que isso acontece?", questionou o cantor. Na lista divulgada por ele, apareciam familiares que estavam viajando, um amigo de infância chamado Tibúrcio e o próprio Marcos Mion.
Michel Teló comemorou os 45 anos durante uma viagem em família pelos Estados Unidos. Ele é casado com Thaís Fersoza e é pai de Melinda, de 9 anos, e Teodoro, de 8.