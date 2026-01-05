FAMOSOS

Marcus Majella impressiona ao surgir sem camisa depois de perder mais de 30kg; veja ANTES E DEPOIS

Intérprete de Ferdinando, do "Vai que Cola", publicou registros em Fernando de Noronha

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:53

Marcus Majella antes Crédito: Juliana Coutinho/Rede Globo

Marcus Majella impressionou os seguidores ao surgir sem camisa nas redes sociais. O ator de 46 anos recentemente perdeu mais de 30kg, e exibiu o novo físico durante uma viagem para Fernando de Noronha, em Pernambuco, com a mãe e amigos.

O intérprete de Ferdinando no seriado "Vai que Cola", do Multishow, iniciou o processo de emagrecimento em 2021, após buscar ajuda médica. Ele foi incentivado pelo amigo Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19 naquele mesmo ano.

"Precisei mudar muitos hábitos para que minhas taxas voltassem ao normal (e voltaram). Consequentemente veio o emagrecimento, ao longo de um ano. Confesso que fiquei muito feliz, pois melhorou minha autoestima e ganhei qualidade de vida. Mas o tratamento continua firme", disse Majella nas redes sociais, em janeiro de 2022.

"Ele (Paulo Gustavo) me pediu por quase um ano que eu procurasse um endocrinologista e um nutricionista. Estava preocupado comigo. Ficou no meu pé e não desistiu enquanto eu não marcasse uma consulta", continuou.