Marquinho PQD contou história por trás de 'Ogum', canção gravada por Zeca Pagodinho

Compositor morreu nesta segunda-feira (29) aos 66 anos por complicações de um câncer no intestino

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 20:58

Marquinho PQD revelou história da música
Marquinho PQD revelou história da música "Ogum" em entrevista Crédito: Reprodução

cantor e compositor Marcos de Souza Nunes, conhecido como Marquinho PQD, colocou no mundo várias canções que ficaram famosas nas vozes de Arlindo Cruz, Beth Carvalho e outros sambistas renomados do Brasil. O artista estava internado há dois meses no Hospital Municipal Pedro II, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para tratar de um câncer no intestino e morreu na manhã desta segunda-feira (29). 

Em entrevista recente ao podcast "BartePapo", Marquinho contou a história por trás de "Ogum", composição dele e de Claudemir gravada por Zeca Pagodinho em 2008 para o álbum "Uma Prova de Amor". Segundo o artista, essa foi a música mais rápida que já compôs e se tornou uma espécie de oração para ele. "Nós fizemos em 40 minutos eu e Claudemir, depois nós ficamos 4 horas chorando", afirmou PQD no programa. 

Marquinho PQD por Reprodução | Redes Sociais

PQD contou que a proposta de fazer uma música falando de Ogum veio do parceiro de composição. "Claudemir me ligou e falou: 'PQD, Zeca vai gravar, a gente tem que fazer uma música pra mostrar lá pro Zeca vem aqui pra casa'. Quando chegou lá ele falou: 'PQD, queria fazer uma música que falasse de Ogum'.

Porém, Marquinho revelou que desacreditou que Zeca fosse topar gravar a canção. "Eu disse: ' Pô, Claudemir o Zeca gravou a pouco tempo uma música para São Jorge, que a gente for sincretizar é Ogum. Eu não acredito que ele vai querer gravar uma música que fale de Ogum se ele já gravou São Jorge'. Aí ele deu uma ideia que gravarmos sobre sincretismo. E eu falei: 'É, realmente, a gente vai igreja louvar São Jorge e vai na macumba bater tambor para Ogum', contou Marquinho. 

Por fim, PQD ressaltou que o colega veio com parte da melodia e a letra foi fluindo, rápido como nunca. Os amigos, então, terminaram a a letra e melodia emocionados com o que tinham acabado de criar. "A gente ficou emocionado e falo assim: não mexe em nada. Ele [Ogum] mandou o recado inteiro". 

Marquinho PQD tinha mais de 400 canções compostas, sendo aproximadamente 100 delas em parceria com Arlindo Cruz, que morreu em agosto deste ano. Na lista de intérpretes de suas obras, constam nomes de peso como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra, Roberto Ribeiro, Agepê, Reinaldo, Almir Guineto, Alcione, Grupo Molejo, Exaltasamba, Grupo Pixote, entre outros.

