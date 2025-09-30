LEGADO

Marquinho PQD contou história por trás de 'Ogum', canção gravada por Zeca Pagodinho

Compositor morreu nesta segunda-feira (29) aos 66 anos por complicações de um câncer no intestino

Elis Freire

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 20:58

Marquinho PQD revelou história da música "Ogum" em entrevista Crédito: Reprodução

O cantor e compositor Marcos de Souza Nunes, conhecido como Marquinho PQD, colocou no mundo várias canções que ficaram famosas nas vozes de Arlindo Cruz, Beth Carvalho e outros sambistas renomados do Brasil. O artista estava internado há dois meses no Hospital Municipal Pedro II, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para tratar de um câncer no intestino e morreu na manhã desta segunda-feira (29).

Em entrevista recente ao podcast "BartePapo", Marquinho contou a história por trás de "Ogum", composição dele e de Claudemir gravada por Zeca Pagodinho em 2008 para o álbum "Uma Prova de Amor". Segundo o artista, essa foi a música mais rápida que já compôs e se tornou uma espécie de oração para ele. "Nós fizemos em 40 minutos eu e Claudemir, depois nós ficamos 4 horas chorando", afirmou PQD no programa.

PQD contou que a proposta de fazer uma música falando de Ogum veio do parceiro de composição. "Claudemir me ligou e falou: 'PQD, Zeca vai gravar, a gente tem que fazer uma música pra mostrar lá pro Zeca vem aqui pra casa'. Quando chegou lá ele falou: 'PQD, queria fazer uma música que falasse de Ogum'.

Porém, Marquinho revelou que desacreditou que Zeca fosse topar gravar a canção. "Eu disse: ' Pô, Claudemir o Zeca gravou a pouco tempo uma música para São Jorge, que a gente for sincretizar é Ogum. Eu não acredito que ele vai querer gravar uma música que fale de Ogum se ele já gravou São Jorge'. Aí ele deu uma ideia que gravarmos sobre sincretismo. E eu falei: 'É, realmente, a gente vai igreja louvar São Jorge e vai na macumba bater tambor para Ogum', contou Marquinho.

Por fim, PQD ressaltou que o colega veio com parte da melodia e a letra foi fluindo, rápido como nunca. Os amigos, então, terminaram a a letra e melodia emocionados com o que tinham acabado de criar. "A gente ficou emocionado e falo assim: não mexe em nada. Ele [Ogum] mandou o recado inteiro".