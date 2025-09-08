Mart’nália ganha bolo de aniversário em formato de vagina; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:14
A cantora Mart’nália completou 60 anos neste domingo (7) e reuniu amigos e familiares para a celebração, com muita animação e música. Em meio aos registros da festa, um presente inusitado chamou atenção: um bolo no formato de uma vagina!
Confeccionado pelo confeiteiro Eduardo Carvalho, a sobremesa foi levada pelo amigo Evandro Rius e gerou comentários divertidos entre os convidados. Nos registros nas redes sociais um dos amigos comentou: "Amooo". "E esse bolo [emoji de risos]", escreveu outro ao compartilhar uma foto do doce.
Veja foto:
Aniversário de Mart'nália
O pai da artista, Martinho da Vila, esteve presente na festa e publicou uma homenagem para ela nas suas redes sociais. “Hoje é dia da minha filha! Vivaaa!”, escreveu o grande cantor e compositor, demostrando seu carinho pela filha.
A aniversariante também recebeu outras homenagens de familiares e colegas de profissão, como Caetano Veloso. "Feliz aniversário para minha querida. Parabéns pelos seus 60 anos. Muita saúde e paz", escreveu o veterano da MPB.