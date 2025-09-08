BAGUNÇA BOA

Mart’nália ganha bolo de aniversário em formato inusitado; veja

Cantora celebrou seus 60 anos neste domingo (7) com amigos e familiares

Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:14

Mart’nália Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A cantora Mart’nália completou 60 anos neste domingo (7) e reuniu amigos e familiares para a celebração, com muita animação e música. Em meio aos registros da festa, um presente inusitado chamou atenção: um bolo no formato de uma vagina!

Confeccionado pelo confeiteiro Eduardo Carvalho, a sobremesa foi levada pelo amigo Evandro Rius e gerou comentários divertidos entre os convidados. Nos registros nas redes sociais um dos amigos comentou: "Amooo". "E esse bolo [emoji de risos]", escreveu outro ao compartilhar uma foto do doce.

Veja foto:

Aniversário de Mart'nália 1 de 3

Homenagem do pai e amigos

O pai da artista, Martinho da Vila, esteve presente na festa e publicou uma homenagem para ela nas suas redes sociais. “Hoje é dia da minha filha! Vivaaa!”, escreveu o grande cantor e compositor, demostrando seu carinho pela filha.