Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mart’nália ganha bolo de aniversário em formato inusitado; veja

Cantora celebrou seus 60 anos neste domingo (7) com amigos e familiares

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:14

Mart’nália
Mart’nália Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A cantora Mart’nália completou 60 anos neste domingo (7) e reuniu amigos e familiares para a celebração, com muita animação e música. Em meio aos registros da festa, um presente inusitado chamou atenção: um bolo no formato de uma vagina! 

Confeccionado pelo confeiteiro Eduardo Carvalho, a sobremesa foi levada pelo amigo Evandro Rius e gerou comentários divertidos entre os convidados. Nos registros nas redes sociais um dos amigos comentou: "Amooo". "E esse bolo [emoji de risos]", escreveu outro ao compartilhar uma foto do doce. 

Veja foto:

Aniversário de Mart'nália

Bolo do aniversário de Mart'nália por Reprodução / Redes Sociais
Bolo do aniversário de Mart'nália por Reprodução / Redes Sociais
Mart’nália por Reprodução / Redes Sociais
1 de 3
Bolo do aniversário de Mart'nália por Reprodução / Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Angela Ro Ro e Zizi Possi tiveram romance conturbado com episódio de agressão: ‘Má fama’

Angela Ro Ro e Zizi Possi tiveram romance conturbado com episódio de agressão: ‘Má fama’

Imagem - 'Vale Tudo': Pai de Sarita aparece na trama e deixa família adotiva desesperada

'Vale Tudo': Pai de Sarita aparece na trama e deixa família adotiva desesperada

Imagem - Atriz volta à Globo após 8 anos e terá papel de destaque em nova novela

Atriz volta à Globo após 8 anos e terá papel de destaque em nova novela

Homenagem do pai e amigos

O pai da artista, Martinho da Vila, esteve presente na festa e publicou uma homenagem para ela nas suas redes sociais. “Hoje é dia da minha filha! Vivaaa!”, escreveu o grande cantor e compositor, demostrando seu carinho pela filha. 

A aniversariante também recebeu outras homenagens de familiares e colegas de profissão, como Caetano Veloso. "Feliz aniversário para minha querida. Parabéns pelos seus 60 anos. Muita saúde e paz", escreveu o veterano da MPB. 

Leia mais

Imagem - 6 receitas práticas e saborosas para o almoço de domingo

6 receitas práticas e saborosas para o almoço de domingo

Imagem - 6 dicas para a maquiagem durar o dia todo no The Town

6 dicas para a maquiagem durar o dia todo no The Town

Imagem - Vai fazer o almoço? 4 receitas saudáveis e práticas de quiche

Vai fazer o almoço? 4 receitas saudáveis e práticas de quiche

Mais recentes

Imagem - Ratinho revela fortuna que SBT teve que pagar à Record para contratá-lo: ‘Nem o Silvio tinha esse dinheiro’

Ratinho revela fortuna que SBT teve que pagar à Record para contratá-lo: ‘Nem o Silvio tinha esse dinheiro’
Imagem - Angela Ro Ro estava isolada e não queria ver ninguém, contou amigo

Angela Ro Ro estava isolada e não queria ver ninguém, contou amigo
Imagem - Fiuk tenta invadir camarim de rapper americano cinco vezes e bate-boca com repórter em festival

Fiuk tenta invadir camarim de rapper americano cinco vezes e bate-boca com repórter em festival

MAIS LIDAS

Imagem - Supostos traficantes exigem Pix e ameaçam matar moradores na Bahia
01

Supostos traficantes exigem Pix e ameaçam matar moradores na Bahia

Imagem - 3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários
02

3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários

Imagem - Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas
03

Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas

Imagem - Metrô Bahia abre vaga de operadora de trem para mulheres em Salvador
04

Metrô Bahia abre vaga de operadora de trem para mulheres em Salvador