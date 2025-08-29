Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Médica explica o que acontece com o corpo no fim da vida: 'Morrer não é tão ruim quanto se pensa'

Para ela, evitar falar sobre a morte torna mais difícil para famílias e pacientes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 05:30

Enterro
Enterro Crédito: Shutterstock

Kathryn Mannix, médica britânica especialista em cuidados paliativos, afirma que a morte é um processo natural e tranquilo, apesar de ser cercado por tabus e eufemismos que dificultam lidar com o fim da vida. Para ela, evitar falar sobre a morte torna mais difícil para famílias e pacientes compreenderem e vivenciarem o momento final com serenidade.

Famosos que morreram em 2025

Preta Gil - 20 de julho - 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, em decorrência de câncer por Reprodução
Arlindo Cruz - 8 de agosto - 66 anos por Reprodução | YouTube
Um dos maiores ícones do samba morreu por falência múltipla dos órgãos por Reprodução
Ozzy Osbourne - 22 de julho - 76 anos por Reprodução | Instagram
Lenda do Black Sabbath, o 'Príncipe das Trevas' morreu em decorrência de um “infarto agudo do miocárdio” e de uma “parada cardíaca fora do hospital”, de acordo com o atestado de óbito por Reprodução
Papa Francisco - 21 de abril - 88 anos por MAZUR/Fotos Públicas
O Vaticano informou que a causa da morte do Papa foi acidente vascular cerebral (AVC), seguido de um quadro de insuficiência cardíaca por Imagem: Riccardo De Luca - Update | Shutterstock
Léo Batista - 19 de janeiro - 92 anos por João Cotta/TV Globo
A 'voz marcante da televisão', locutor estava internado em um hospital do Rio de Janeiro para tratar um tumor no pâncreas por Estevam Avellar/Globo
Diogo Jota - 3 de julho - 28 anos por Reprodução/Portugal
Jogador e o irmão, André Silva, morreram em um acidente de carro na Espanha por Liverpool/Divulgação
Sebastião Salgado - 23 de maio - 81 anos por Site oficial/Divulgação
O ícone da fotografia morreu por conta de uma leucemia grave. A doença surgiu como evolução de uma malária, contraída na Indonésia por Reprodução
Francisco Cuoco - 19 de junho - 91 anos por Reprodução
Ícone das novelas brasileiras, o ator morreu por falência múltipla dos órgãos por Divulgação
Val Kilmer - 1º de abril - 65 anos por Reprodução
Morte do ator foi causada por uma pneumonia por Shutterstock
Michelle Trachtenberg - 26 de fevereiro - 39 anos por Divulgação
Atriz morreu "naturalmente" por complicações de diabetes por Reprodução
Cacá Diegues - 14 de fevereiro - 84 anos por Divulgação
Cineasta morreu após uma súbita parada cardíaca por Reprodução
Julian McMahon - 2 de julho - 56 anos por Reprodução
Ator morreu devido à metástase pulmonar, decorrente de um câncer na cabeça e no pescoço por Reprodução
Gene Hackman - fevereiro (data não confirmada - 95 anos por Reprodução
Ator e esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos na mansão do casal. Autópsia indicou indícios de problemas no coração, sinais de Alzheimer e indícios de que Gene passou por um longo período sem comer por reprodução
Kelley Mack - 2 de agosto - 33 anos por Reprodução
Causa da morte da atriz foi um glioma, um tipo raro e agressivo de tumor que afeta o sistema nervoso central por Divulgação
Hulk Hogan - 24 de julho - 71 anos por Shutterstock
Causa da morte foi um ataque cardíaco; ex-lutador também tinha histórico de leucemia e fibrilação atrial, condição que provoca batimentos cardíacos irregulares por Shutterstock
Malcolm-Jamal Warner - 21 de julho - 54 anos por Reprodução
Ator estava de férias com a família na Costa Rica e se afogou enquanto nadava por Reprodução
George Foreman - 21 de março - 76 anos - causa da morte da lenda do boxe não foi divulgada por Reprodução
Michael Madsen - 3 de julho - 67 anos - ator sofreu uma parada cardíaca por Reprodução
1 de 34
Preta Gil - 20 de julho - 50 anos por Reprodução

“Nós deixamos de falar sobre a morte. Em vez de dizer que alguém está morrendo, usamos expressões como ‘muito doente’. Isso impede que a família saiba o que esperar e como se comportar junto ao leito do paciente”, explica Mannix. Ela reforça que esse silêncio gera cenas marcadas por tristeza, ansiedade e desesperança, quando, na verdade, a morte pode ser compreendida como um processo natural, semelhante ao nascimento.

Leia mais

Imagem - Brasileira é anunciada em novo projeto da HYBE, mesma agência do BTS

Brasileira é anunciada em novo projeto da HYBE, mesma agência do BTS

Imagem - Ana Paula Siebert dá resposta afiada após comentário sobre diferença de idade: 'Ele já vai ter morrido'

Ana Paula Siebert dá resposta afiada após comentário sobre diferença de idade: 'Ele já vai ter morrido'

Imagem - Ciência descobre qual o último sentido a desaparecer antes da morte

Ciência descobre qual o último sentido a desaparecer antes da morte

Segundo a médica, gradualmente, a pessoa se cansa, passa mais tempo dormindo e vai se tornando inconsciente. Esse estado, muitas vezes interpretado como assustador, não é doloroso nem aterrorizante, e o paciente pode até relatar que teve um bom descanso.

O chamado “estertor da morte”, ruído produzido pela respiração nos momentos finais, é outro exemplo de como os sinais da morte são mal compreendidos. “Esse som indica que o paciente está profundamente relaxado, em um estado de consciência tão profundo que nem a saliva na garganta o incomoda”, afirma Mannix.

Enterro

Enterro por Shutterstock
Enterro por Shutterstock
Enterro por Shutterstock
Caixão em enterro por Shutterstock
Caixão em enterro por Shutterstock
1 de 5
Enterro por Shutterstock

No fim, a morte natural se caracteriza por respiração superficial e períodos de silêncio que podem passar despercebidos pelos familiares. Para Mannix, reconhecer e compreender esse processo permite preparar-se emocionalmente e oferece conforto, transformando a morte em um momento que pode ser aceito, celebrado e compartilhado com os entes queridos.

“A morte normal é algo que deveríamos falar e nos consolar mutuamente. Morrer não é tão ruim quanto se pensa”, conclui a médica.

Mais recentes

Imagem - Corrida prejudica os joelhos? Especialista esclarece qual risco real de correr

Corrida prejudica os joelhos? Especialista esclarece qual risco real de correr
Imagem - Tati Quebra Barraco rebate diretor de A Fazenda após ser chamada de 'decepção' e dispara: 'BBB é outro patamar'

Tati Quebra Barraco rebate diretor de A Fazenda após ser chamada de 'decepção' e dispara: 'BBB é outro patamar'
Imagem - Autor de novela da Globo alfineta ‘Vale Tudo’: ‘Zé Maria e Isabel nunca voltaram a ser pobres’

Autor de novela da Globo alfineta ‘Vale Tudo’: ‘Zé Maria e Isabel nunca voltaram a ser pobres’

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua