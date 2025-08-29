MUNDO ESPIRITUAL

Médica explica o que acontece com o corpo no fim da vida: 'Morrer não é tão ruim quanto se pensa'

Para ela, evitar falar sobre a morte torna mais difícil para famílias e pacientes

Kathryn Mannix, médica britânica especialista em cuidados paliativos, afirma que a morte é um processo natural e tranquilo, apesar de ser cercado por tabus e eufemismos que dificultam lidar com o fim da vida. Para ela, evitar falar sobre a morte torna mais difícil para famílias e pacientes compreenderem e vivenciarem o momento final com serenidade.

“Nós deixamos de falar sobre a morte. Em vez de dizer que alguém está morrendo, usamos expressões como ‘muito doente’. Isso impede que a família saiba o que esperar e como se comportar junto ao leito do paciente”, explica Mannix. Ela reforça que esse silêncio gera cenas marcadas por tristeza, ansiedade e desesperança, quando, na verdade, a morte pode ser compreendida como um processo natural, semelhante ao nascimento.

Segundo a médica, gradualmente, a pessoa se cansa, passa mais tempo dormindo e vai se tornando inconsciente. Esse estado, muitas vezes interpretado como assustador, não é doloroso nem aterrorizante, e o paciente pode até relatar que teve um bom descanso.

O chamado “estertor da morte”, ruído produzido pela respiração nos momentos finais, é outro exemplo de como os sinais da morte são mal compreendidos. “Esse som indica que o paciente está profundamente relaxado, em um estado de consciência tão profundo que nem a saliva na garganta o incomoda”, afirma Mannix.

No fim, a morte natural se caracteriza por respiração superficial e períodos de silêncio que podem passar despercebidos pelos familiares. Para Mannix, reconhecer e compreender esse processo permite preparar-se emocionalmente e oferece conforto, transformando a morte em um momento que pode ser aceito, celebrado e compartilhado com os entes queridos.