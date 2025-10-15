'MEU PEQUENO HERÓI'

Menino de 3 anos salva a vida da mãe com ligação no FaceTime após ela desmaiar durante convulsão

Garoto foi homenageado pela polícia e recebeu o título de 'delegado mirim' nos EUA

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14:35

Shantell Woods e o filho Cody Crédito: WXYZ TV/Reprodução

Um menino de apenas 3 anos salvou a vida da própria mãe após ela sofrer uma convulsão e desmaiar em casa, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. O pequeno Cody foi reconhecido pela polícia local como um verdadeiro herói por sua ação rápida e inteligente.

Segundo informações da emissora WXYZ, a mãe, Shantell Woods, contou que estava cozinhando em sua casa, na cidade de Pontiac, na última quinta-feira (9), quando começou a se sentir tonta e decidiu se sentar no sofá. Foi nesse momento que ela perdeu a consciência devido a uma forte crise epiléptica. "Foi uma convulsão tão intensa que eu poderia ter perdido a vida", relatou Woods em uma campanha de arrecadação criada no GoFundMe.

Ao perceber que algo estava errado, Cody pegou o celular da mãe, aproximou-o do rosto dela para desbloquear o aparelho e fez uma ligação por FaceTime para uma vizinha e amiga da família, Kaya, que imediatamente acionou o serviço de emergência. "Kaya, ajude a mamãe, ajude a mamãe", disse o menino. "Fiquei surpresa, mas muito feliz por ele saber o que fazer naquele momento", comentou a vizinha à emissora.

Shantell foi diagnosticada recentemente com epilepsia e vem enfrentando crises cada vez mais frequentes. Ela também lida com diabetes e hipertensão, o que tem dificultado sua rotina. Na entrevista, a mãe se emocionou ao falar do filho: "Quero chorar agora. Ele é o meu herói".

Na última terça-feira (14), a Polícia do Condado de Oakland realizou uma coletiva de imprensa para homenagear o garoto, que foi nomeado "delegado mirim" e ganhou presentes em comemoração à sua bravura e à proximidade do seu aniversário de 4 anos, no mês que vem. "É um lembrete importante para todos os pais: conversem com seus filhos sobre o que fazer em uma emergência", disse o xerife Michael Bouchard. "Este menino descobriu sozinho, e o resultado mais importante é que a mãe está aqui hoje".

Brincando com o bom humor do momento, o xerife completou: "Não sei se ele tem idade suficiente, mas estamos o contratando". Durante a cerimônia, Woods agradeceu aos policiais. Bouchard respondeu: "Você fez um bom trabalho, mamãe". Enquanto isso, Cody corria animado pela sala, arrancando sorrisos de todos os presentes.