Menino de 3 anos salva a vida da mãe com ligação no FaceTime após ela desmaiar durante convulsão

Giuliana Mancini
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14:35
Um menino de apenas 3 anos salvou a vida da própria mãe após ela sofrer uma convulsão e desmaiar em casa, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. O pequeno Cody foi reconhecido pela polícia local como um verdadeiro herói por sua ação rápida e inteligente.
Segundo informações da emissora WXYZ, a mãe, Shantell Woods, contou que estava cozinhando em sua casa, na cidade de Pontiac, na última quinta-feira (9), quando começou a se sentir tonta e decidiu se sentar no sofá. Foi nesse momento que ela perdeu a consciência devido a uma forte crise epiléptica. "Foi uma convulsão tão intensa que eu poderia ter perdido a vida", relatou Woods em uma campanha de arrecadação criada no GoFundMe.
Shantell Woods e o filho Cody
Ao perceber que algo estava errado, Cody pegou o celular da mãe, aproximou-o do rosto dela para desbloquear o aparelho e fez uma ligação por FaceTime para uma vizinha e amiga da família, Kaya, que imediatamente acionou o serviço de emergência. "Kaya, ajude a mamãe, ajude a mamãe", disse o menino. "Fiquei surpresa, mas muito feliz por ele saber o que fazer naquele momento", comentou a vizinha à emissora.
Shantell foi diagnosticada recentemente com epilepsia e vem enfrentando crises cada vez mais frequentes. Ela também lida com diabetes e hipertensão, o que tem dificultado sua rotina. Na entrevista, a mãe se emocionou ao falar do filho: "Quero chorar agora. Ele é o meu herói".
Na última terça-feira (14), a Polícia do Condado de Oakland realizou uma coletiva de imprensa para homenagear o garoto, que foi nomeado "delegado mirim" e ganhou presentes em comemoração à sua bravura e à proximidade do seu aniversário de 4 anos, no mês que vem. "É um lembrete importante para todos os pais: conversem com seus filhos sobre o que fazer em uma emergência", disse o xerife Michael Bouchard. "Este menino descobriu sozinho, e o resultado mais importante é que a mãe está aqui hoje".
Brincando com o bom humor do momento, o xerife completou: "Não sei se ele tem idade suficiente, mas estamos o contratando". Durante a cerimônia, Woods agradeceu aos policiais. Bouchard respondeu: "Você fez um bom trabalho, mamãe". Enquanto isso, Cody corria animado pela sala, arrancando sorrisos de todos os presentes.
Na página do GoFundMe, Woods explica que busca ajuda para cobrir despesas médicas, aluguel, alimentação e transporte escolar para seus filhos, de 14 e 3 anos. "Tenho passado por mais de 20 convulsões só neste último mês. Todos os dias são uma luta, mas estou fazendo tudo que posso para manter meus filhos seguros e bem cuidados", escreveu.