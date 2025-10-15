SOB INVESTIGAÇÃO

Modelo e empresária de 29 anos é morta a facadas pelo companheiro

Pamela Genini foi assassinada no terraço de um prédio em Milão, na Itália

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:14

Gianluca Soncin e Pamela Genini Crédito: Reprodução

A modelo e empresária italiana Pamela Genini, de 29 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro, Gianluca Soncin, de 52 anos, na noite da última terça-feira (14) em Milão, na Itália. O crime ocorreu no terraço de um apartamento no bairro de Gorla, por volta das 22h (horário local), e chocou familiares, amigos e o mundo da moda.

A polícia italiana investiga o caso como feminicídio e segue analisando o local do crime em busca de mais informações. Segundo o jornal "The Sun", vizinhos relataram ter visto o homem invadindo o apartamento. As testemunhas afirmaram que Genini e Soncin tiveram uma discussão acalorada, e ela teria dito que queria deixá-lo. Soncin então supostamente a arrastou para o terraço e a esfaqueou repetidamente.

Segundo a polícia, após o ataque, o homem tentou tirar a própria vida, desferindo golpes contra o próprio pescoço. Ele foi levado ao Hospital Niguarda sob custódia policial e, de acordo com as autoridades, não corre risco de morte. Testemunhas que presenciaram parte da agressão acionaram imediatamente as autoridades.

Natural de Strozza, pequena vila na província de Bérgamo, Pamela dividia sua rotina entre Milão, Monte Carlo (Mônaco) e Dubai (Emirados Árabes Unidos), e se definia como "modelo e jovem empreendedora".

A italiana era cofundadora da marca de biquínis EP SheLux, criada ao lado de Elisa Bortolotti. A amiga prestou homenagem nas redes sociais: "Louca, sim, mas não o suficiente para não saber o que estava fazendo. Só espero que haja justiça. Adeus, Pam, você nunca envelhecerá. Eu te amo, minha amiga".