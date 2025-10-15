Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Modelo e empresária de 29 anos é morta a facadas pelo companheiro

Pamela Genini foi assassinada no terraço de um prédio em Milão, na Itália

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:14

Gianluca Soncin e Pamela Genini
Gianluca Soncin e Pamela Genini Crédito: Reprodução

A modelo e empresária italiana Pamela Genini, de 29 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro, Gianluca Soncin, de 52 anos, na noite da última terça-feira (14) em Milão, na Itália. O crime ocorreu no terraço de um apartamento no bairro de Gorla, por volta das 22h (horário local), e chocou familiares, amigos e o mundo da moda.

A polícia italiana investiga o caso como feminicídio e segue analisando o local do crime em busca de mais informações. Segundo o jornal "The Sun", vizinhos relataram ter visto o homem invadindo o apartamento. As testemunhas afirmaram que Genini e Soncin tiveram uma discussão acalorada, e ela teria dito que queria deixá-lo. Soncin então supostamente a arrastou para o terraço e a esfaqueou repetidamente.

Pamela Genini

Pamela Genini por Reprodução
Pamela Genini por Reprodução
Pamela Genini por Reprodução
Pamela Genini por Reprodução
Pamela Genini por Reprodução
Pamela Genini por Reprodução
Pamela Genini por Reprodução
Pamela Genini por Reprodução
Pamela Genini por Reprodução
Gianluca Soncin e Pamela Genini por Reprodução
Pamela Genini por Reprodução
Pamela Genini por Reprodução
1 de 12
Pamela Genini por Reprodução

Segundo a polícia, após o ataque, o homem tentou tirar a própria vida, desferindo golpes contra o próprio pescoço. Ele foi levado ao Hospital Niguarda sob custódia policial e, de acordo com as autoridades, não corre risco de morte. Testemunhas que presenciaram parte da agressão acionaram imediatamente as autoridades.

Natural de Strozza, pequena vila na província de Bérgamo, Pamela dividia sua rotina entre Milão, Monte Carlo (Mônaco) e Dubai (Emirados Árabes Unidos), e se definia como "modelo e jovem empreendedora".

A italiana era cofundadora da marca de biquínis EP SheLux, criada ao lado de Elisa Bortolotti. A amiga prestou homenagem nas redes sociais: "Louca, sim, mas não o suficiente para não saber o que estava fazendo. Só espero que haja justiça. Adeus, Pam, você nunca envelhecerá. Eu te amo, minha amiga".

Pamela participava de eventos de moda e frequentemente compartilhava momentos de glamour e viagens internacionais em suas redes sociais. Sua última aparição pública foi no Festival de Cinema de Veneza, onde posou em um vestido prateado ao lado da inseparável chihuahua Bianca, que a acompanhava em diversas viagens.

Leia mais

Imagem - Quem é o padre processado pela família de Preta Gil após debochar da morte da cantora

Quem é o padre processado pela família de Preta Gil após debochar da morte da cantora

Imagem - Jogador do Corinthians, Yuri Alberto emociona ao cantar louvor: 'Lindo e ainda canta bem'; VÍDEO

Jogador do Corinthians, Yuri Alberto emociona ao cantar louvor: 'Lindo e ainda canta bem'; VÍDEO

Imagem - Justiça manda leiloar carros de luxo de Nego Di após investigação sobre rifas ilegais

Justiça manda leiloar carros de luxo de Nego Di após investigação sobre rifas ilegais

Tags:

Crime Assassinada Itália Milão Morte Modelo Feminicídio Pamela Genini

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos