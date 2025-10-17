Acesse sua conta
Modelo brasileira chama atenção com lente rosa no São Paulo Fashion Week N60; confira

Ana Patrocínio é míope e se apresentou no desfile do estilista Leandro Costa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:56

Modelo se destacou com lente ousadas em desfile
Modelo se destacou com lentes ousadas em desfile Crédito: Divulgação e Agência Foto Site/Zé Takahashi

Se para uns a sustentabilidade é uma nova tendência, para Leandro Castro, a pauta já arde desde muito tempo. Em seu segundo desfile na SPFW N60, o estilista apresentou Gaiafilia, coleção que une amor à terra e pesquisa científica para apresentar uma coleção com materiais de baixo impacto social.

Desfile Leandro Castro SPFW N60

DEsfile Leandro por Reprodução | YouTube
DEsfile Leandro por Reprodução | YouTube
DEsfile Leandro por Reprodução | YouTube
DEsfile Leandro por Reprodução | YouTube
DEsfile Leandro por Reprodução | YouTube
1 de 5
DEsfile Leandro por Reprodução | YouTube

O comprometimento com a natureza partiu de um neologismo importante e caro na sociedade atual para um eletrizante desfile, com ousadia e propósito. Entre todas as nuances, o que mais chamou atenção foram as lentes que pareciam hipnotizar o público no desfile que aconteceu no Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Ibirapuera.

A escolha pontual para o desfile, foi uma das tendências de beleza desta temporada. Entre as modelos que se destacou ao usar a proposta ousada foi Ana Patrocínio, representada pela Mix Models Agency, que se destacou no SPFW N60. A modelo usou uma lente cor de rosa, o que gerou surpresa entre as pessoas que estavam acompanhando a apresentação.

Ana Patrocínio, que é míope normalmente usa lentes para desfilar, e explicou o cuidado necessário para manter o visual. “Coloquei uma sobre a outra, e a equipe foi muito cuidadosa para que tudo desse certo”, disse.

Ana Patrocínio ainda destacou a sintonia entre a energia da passarela e o visual. “A lente foi um destaque bem legal. Achei que tudo combinou: a música e o olhar. Quando saímos da passarela, ouvi o aplauso do público alto, foi muito maneiro, gostei demais”, afirmou.

