Modelo brasileira chama atenção com lente rosa no São Paulo Fashion Week N60; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:56
Se para uns a sustentabilidade é uma nova tendência, para Leandro Castro, a pauta já arde desde muito tempo. Em seu segundo desfile na SPFW N60, o estilista apresentou Gaiafilia, coleção que une amor à terra e pesquisa científica para apresentar uma coleção com materiais de baixo impacto social.
Desfile Leandro Castro SPFW N60
O comprometimento com a natureza partiu de um neologismo importante e caro na sociedade atual para um eletrizante desfile, com ousadia e propósito. Entre todas as nuances, o que mais chamou atenção foram as lentes que pareciam hipnotizar o público no desfile que aconteceu no Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Ibirapuera.
A escolha pontual para o desfile, foi uma das tendências de beleza desta temporada. Entre as modelos que se destacou ao usar a proposta ousada foi Ana Patrocínio, representada pela Mix Models Agency, que se destacou no SPFW N60. A modelo usou uma lente cor de rosa, o que gerou surpresa entre as pessoas que estavam acompanhando a apresentação.
Ana Patrocínio, que é míope normalmente usa lentes para desfilar, e explicou o cuidado necessário para manter o visual. “Coloquei uma sobre a outra, e a equipe foi muito cuidadosa para que tudo desse certo”, disse.
Ana Patrocínio ainda destacou a sintonia entre a energia da passarela e o visual. “A lente foi um destaque bem legal. Achei que tudo combinou: a música e o olhar. Quando saímos da passarela, ouvi o aplauso do público alto, foi muito maneiro, gostei demais”, afirmou.