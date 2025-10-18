IMPERDÍVEL

Perdeu o capítulo final de 'Vale Tudo'? Veja quando vai reprisar e onde assistir

Desfecho do remake da novela TV Globo vai passar novamente

Elis Freire

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 07:00

Vale Tudo Crédito: Reprodução/Gshow

Ainda não sabe quem matou Odete Roitman ou se ela realmente foi morta? Fecha os ouvidos para os spoilers que você ainda terá a oportunidade de viver essa surpresa, já que o último capítulo do remake de "Vale Tudo" terá reprise para quem estava de rolê na sexta à noite ou teve algum compromisso e não conseguiu ficar de olho na telinha.

O último capítulo que foi ao ar na noite desta sexta-feira (17) colocou um pouco final ao mistério sobre a morte da empresária e respondeu ainda perguntas sobre os desfechos de personagens que estavam em aberto. A autora Manuela Dias, então, terminou esse ciclo da sua carreira, que rendeu inúmeras críticas e discussões nas redes sociais. Fato é que o remake alcançou o grande público e foi um sucesso de engajamento, apesar das escolhas questionadas.

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' 1 de 9

A reprise do último capítulo de "Vale Tudo" com duração de aproximadamente 1 hora e 10 minutos será neste sábado (18) a partir das 21h20 na TV Globo.

Disponível no Globoplay

Para quem quiser escolher o próprio horário para assistir ao capítulo ao invés de esperar o reprise ao vivo, o capítulo está disponível no Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo. Para acessar o serviço, o usuário deverá cadastrar uma conta Globo ou entrar com o login e senha (caso já seja registrado) e se filiar a alguns dos planos para o acesso ao conteúdo.