Perdeu o capítulo final de 'Vale Tudo'? Veja quando vai reprisar e onde assistir

Desfecho do remake da novela TV Globo vai passar novamente

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 07:00

Vale Tudo
Vale Tudo Crédito: Reprodução/Gshow

Ainda não sabe quem matou Odete Roitman ou se ela realmente foi morta? Fecha os ouvidos para os spoilers que você ainda terá a oportunidade de viver essa surpresa, já que o último capítulo do remake de "Vale Tudo" terá reprise para quem estava de rolê na sexta à noite ou teve algum compromisso e não conseguiu ficar de olho na telinha. 

O último capítulo que foi ao ar na noite desta sexta-feira (17) colocou um pouco final ao mistério sobre a morte da empresária e respondeu ainda perguntas sobre os desfechos de personagens que estavam em aberto. A autora Manuela Dias, então, terminou esse ciclo da sua carreira, que rendeu inúmeras críticas e discussões nas redes sociais. Fato é que o remake alcançou o grande público e foi um sucesso de engajamento, apesar das escolhas questionadas. 

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
1 de 9
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução

A reprise do último capítulo de "Vale Tudo" com duração de aproximadamente 1 hora e 10 minutos será neste sábado (18) a partir das 21h20 na TV Globo. 

Disponível no Globoplay

Para quem quiser escolher o próprio horário para assistir ao capítulo ao invés de esperar o reprise ao vivo, o capítulo está disponível no Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo. Para acessar o serviço, o usuário deverá cadastrar uma conta Globo ou entrar com o login e senha (caso já seja registrado) e se filiar a alguns dos planos para o acesso ao conteúdo.

Caso não seja uma opção fazer uma assinatura e você não tenha acesso à uma TV com sinal digital no momento da reprise, a novela das 9 pode ser acompanhada ao vivo no streaming pelo celular, computador ou Smart TV de forma gratuita. Será necessário se registrar, entrar na plataforma e acessar o menu "Agora na TV". 

Tags:

Vale Tudo Odete Roitman Novelas da Rede Globo

