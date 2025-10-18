Perdeu o capítulo final de 'Vale Tudo'? Veja quando vai reprisar e onde assistir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 07:00
Ainda não sabe quem matou Odete Roitman ou se ela realmente foi morta? Fecha os ouvidos para os spoilers que você ainda terá a oportunidade de viver essa surpresa, já que o último capítulo do remake de "Vale Tudo" terá reprise para quem estava de rolê na sexta à noite ou teve algum compromisso e não conseguiu ficar de olho na telinha.
O último capítulo que foi ao ar na noite desta sexta-feira (17) colocou um pouco final ao mistério sobre a morte da empresária e respondeu ainda perguntas sobre os desfechos de personagens que estavam em aberto. A autora Manuela Dias, então, terminou esse ciclo da sua carreira, que rendeu inúmeras críticas e discussões nas redes sociais. Fato é que o remake alcançou o grande público e foi um sucesso de engajamento, apesar das escolhas questionadas.
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
A reprise do último capítulo de "Vale Tudo" com duração de aproximadamente 1 hora e 10 minutos será neste sábado (18) a partir das 21h20 na TV Globo.
Para quem quiser escolher o próprio horário para assistir ao capítulo ao invés de esperar o reprise ao vivo, o capítulo está disponível no Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo. Para acessar o serviço, o usuário deverá cadastrar uma conta Globo ou entrar com o login e senha (caso já seja registrado) e se filiar a alguns dos planos para o acesso ao conteúdo.
Caso não seja uma opção fazer uma assinatura e você não tenha acesso à uma TV com sinal digital no momento da reprise, a novela das 9 pode ser acompanhada ao vivo no streaming pelo celular, computador ou Smart TV de forma gratuita. Será necessário se registrar, entrar na plataforma e acessar o menu "Agora na TV".