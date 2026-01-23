Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morte inesperada e revelação abalam 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (23)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo 

Se você acompanha Êta Mundo Melhor!, é bom separar o lencinho. O capítulo desta sexta-feira (23) promete mexer com o público e marcar a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, sob direção artística de Amora Mautner.

Finalmente, Estela cria coragem e revela a Anabela que é sua mãe. A confissão, porém, não traz o alívio esperado. Abalada e se sentindo enganada, Anabela reage com revolta, e quem tenta acalmar a menina é Dita, que assume o papel de conselheira em um dos momentos mais sensíveis do capítulo.

Leia mais

Imagem - Enquete BBB 26: quem Babu Santana deve indicar ao Paredão?

Enquete BBB 26: quem Babu Santana deve indicar ao Paredão?

Imagem - O que significa a perna cabeluda em 'O Agente Secreto'? Entenda as referências culturais do filme

O que significa a perna cabeluda em 'O Agente Secreto'? Entenda as referências culturais do filme

Imagem - Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Enquanto isso, os conflitos se intensificam. Olga coloca uma pulga atrás da orelha de Ernesto ao insinuar que Sandra pode representar uma ameaça para ele. Mesmo assim, Sandra pede que Olga fique de olho em Ernesto, mostrando que a desconfiança corre solta entre os vilões.

Túlio se recusa a ajudar Míriam a ir para a casa de Estela, mas Celso acaba tomando a frente da situação e consegue levá-la até lá. Em paralelo, Sabiá parte em busca da certidão de batismo de Samir, sem perceber que está sendo seguido de perto por Zulma e Zenaide. O pior acontece quando Zulma coloca as mãos no documento e o destrói, eliminando uma prova decisiva.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Carmem conversa com Candinho, garante que Zulma o ama e, logo depois, faz uma previsão preocupante, alertando o protagonista sobre o futuro da fábrica. O aviso ganha ainda mais peso quando Sandra e Ernesto descobrem uma forma de se apropriar do negócio de Candinho, armando mais um golpe.

Em meio a tantas tensões, Lourival apresenta a Dita o primeiro disco de Doris River, trazendo um breve respiro para a trama. Mas o capítulo termina de forma devastadora: Míriam retorna à casa de Estela e morre nos braços da própria filha, em uma cena emocionante que promete comover o público.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Leia mais

Imagem - 10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

Imagem - Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'

Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo Globoplay Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Motivo inusitado impediu Wagner Moura de comemorar indicação ao Oscar

Motivo inusitado impediu Wagner Moura de comemorar indicação ao Oscar
Imagem - Agrado e João Raul ficam juntos pela primeira vez em ‘Coração Acelerado’; confira resumo do capítulo desta sexta-feira (24)

Agrado e João Raul ficam juntos pela primeira vez em ‘Coração Acelerado’; confira resumo do capítulo desta sexta-feira (24)
Imagem - Latino expõe luta do filho contra o alcoolismo: 'Quase morreu'

Latino expõe luta do filho contra o alcoolismo: 'Quase morreu'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo
01

Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
02

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
03

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Imagem - Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável
04

Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável