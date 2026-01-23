NOVELA DAS 6

Morte inesperada e revelação abalam 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (23)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você acompanha Êta Mundo Melhor!, é bom separar o lencinho. O capítulo desta sexta-feira (23) promete mexer com o público e marcar a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, sob direção artística de Amora Mautner.

Finalmente, Estela cria coragem e revela a Anabela que é sua mãe. A confissão, porém, não traz o alívio esperado. Abalada e se sentindo enganada, Anabela reage com revolta, e quem tenta acalmar a menina é Dita, que assume o papel de conselheira em um dos momentos mais sensíveis do capítulo.

Enquanto isso, os conflitos se intensificam. Olga coloca uma pulga atrás da orelha de Ernesto ao insinuar que Sandra pode representar uma ameaça para ele. Mesmo assim, Sandra pede que Olga fique de olho em Ernesto, mostrando que a desconfiança corre solta entre os vilões.

Túlio se recusa a ajudar Míriam a ir para a casa de Estela, mas Celso acaba tomando a frente da situação e consegue levá-la até lá. Em paralelo, Sabiá parte em busca da certidão de batismo de Samir, sem perceber que está sendo seguido de perto por Zulma e Zenaide. O pior acontece quando Zulma coloca as mãos no documento e o destrói, eliminando uma prova decisiva.

Carmem conversa com Candinho, garante que Zulma o ama e, logo depois, faz uma previsão preocupante, alertando o protagonista sobre o futuro da fábrica. O aviso ganha ainda mais peso quando Sandra e Ernesto descobrem uma forma de se apropriar do negócio de Candinho, armando mais um golpe.

Em meio a tantas tensões, Lourival apresenta a Dita o primeiro disco de Doris River, trazendo um breve respiro para a trama. Mas o capítulo termina de forma devastadora: Míriam retorna à casa de Estela e morre nos braços da própria filha, em uma cena emocionante que promete comover o público.