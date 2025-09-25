Acesse sua conta
Nascidos em setembro podem ter vantagem na escola e inteligência acima da média; entenda por que

Impacto da data de nascimento no desempenho escolar

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:00

Quem nasceu nesses meses específicos pode ter inteligência acima da média. Essa hipótese instiga reflexões sobre como o tempo de nascimento pode influenciar a trajetória de aprendizado e até mesmo a percepção de habilidades intelectuais.

Embora existam correlações observadas em pesquisas, é importante lembrar que inteligência não se define apenas pelo mês de nascimento. Ela resulta de múltiplas interações entre fatores biológicos, sociais e ambientais.

Estudos

O impacto do calendário escolar

Entre os exemplos mais citados está o caso das crianças de setembro. Por ingressarem na escola ligeiramente mais velhas que colegas de turma, podem apresentar vantagens iniciais em leitura, escrita e raciocínio. Essa diferença, embora pequena, pode influenciar nos primeiros anos.

Por outro lado, em lugares com datas de corte diferentes para matrícula, outros meses assumem essa vantagem relativa. Isso mostra que o fator determinante é o sistema educacional e não uma data universal.

Como as estações moldam o início da vida

As condições sazonais também são apontadas como variáveis relevantes. A luz solar, fundamental para o organismo, oscila conforme o período do ano e pode impactar a saúde e o desenvolvimento nos primeiros meses.

Além disso, a disponibilidade de alimentos frescos e a ocorrência de doenças sazonais fazem parte do conjunto de influências que moldam os primeiros passos da vida. Essas diferenças ajudam a explicar por que certos meses podem oferecer benefícios iniciais.

A crença popular no zodíaco

Muitos ainda associam inteligência a características atribuídas pelos signos do zodíaco. É comum ouvir que alguns são mais criativos ou racionais por natureza. Porém, essas ideias não encontram respaldo científico.

A explicação mais aceita é que as descrições astrológicas são amplas e permitem interpretações pessoais. Assim, cada indivíduo enxerga nelas traços que acredita possuir, reforçando uma ligação ilusória entre signo e intelecto.

Gênios espalhados ao longo do calendário

Exemplos históricos mostram que o brilho da genialidade pode nascer em qualquer época. Einstein nasceu em março, Newton em janeiro, Da Vinci em abril, Tesla em julho e Curie em novembro, todos com contribuições notáveis para a humanidade.

Esses casos provam que, apesar de certas correlações interessantes, o talento e a inteligência ultrapassam barreiras de calendário, sendo frutos de dedicação, contexto e oportunidades.

