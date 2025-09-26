HAJA CORAÇÃO!

Noivado, descoberta, armas: veja resumo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira (26)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13:00

Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais) ficarão noivos Crédito: Manoella Mello/Rede Globo

O amor está no ar, e o ciúmes também! O capítulo de "Dona de Mim" desta sexta-feira (26) vai mexer com o coraçãozinho dos telespectadores. Alguns acontecimentos importantes revelarão coisas ocultas do passado e mesmo escolhas para o futuro, que podem não durar muito. Marlon (Humberto Morais) e Kami (Giovanna Lancellotti) ficarão noivos, Ayla (Bel Lima) descobrirá que Jaques (Marcello Novaes) é seu pai biológico e muito mais.

Veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (26)

Isabela se preocupa com Filipa. Davi lembra que Jaques prometeu segredo para Olívia sobre sua paternidade. Bárbara e Ryan sentem ciúmes do noivado de Marlon e Kami. Breno se incomoda com o presente de Leo para os bebês. Feital obriga Ryan a esconder armas no salão de Fabiana. Jaques tenta expulsar Leo da festa, mas Ayla a defende. Marlon e Kami ficam noivos. Por uma confusão de Filipa, Ayla acaba descobrindo que Jaques é seu pai biológico. Jaques afirma a Rosa e Samuel que Olívia foi o amor de sua vida. Filipa está em crise, e Isabela se desespera.