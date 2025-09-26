Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Noivado, descoberta, armas: veja resumo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira (26)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13:00

Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de mim'
Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais) ficarão noivos Crédito: Manoella Mello/Rede Globo

O amor está no ar, e o ciúmes também! O capítulo de "Dona de Mim" desta sexta-feira (26) vai mexer com o coraçãozinho dos telespectadores. Alguns acontecimentos importantes revelarão coisas ocultas do passado e mesmo escolhas para o futuro, que podem não durar muito. Marlon (Humberto Morais) e Kami (Giovanna Lancellotti) ficarão noivos, Ayla (Bel Lima) descobrirá que Jaques (Marcello Novaes) é seu pai biológico e muito mais. 

Elenco de Dona de Mim

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" por Reprodução
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Globo
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 23
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo

Veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (26)

Isabela se preocupa com Filipa. Davi lembra que Jaques prometeu segredo para Olívia sobre sua paternidade. Bárbara e Ryan sentem ciúmes do noivado de Marlon e Kami. Breno se incomoda com o presente de Leo para os bebês. Feital obriga Ryan a esconder armas no salão de Fabiana. Jaques tenta expulsar Leo da festa, mas Ayla a defende. Marlon e Kami ficam noivos. Por uma confusão de Filipa, Ayla acaba descobrindo que Jaques é seu pai biológico. Jaques afirma a Rosa e Samuel que Olívia foi o amor de sua vida. Filipa está em crise, e Isabela se desespera.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Leia mais

Imagem - Abel reencontra Sofia em cena emocionante de 'Dona de Mim'

Abel reencontra Sofia em cena emocionante de 'Dona de Mim'

Imagem - 'Dona de Mim': Filipa conquista guarda de Sofia, mas sofre atentado

'Dona de Mim': Filipa conquista guarda de Sofia, mas sofre atentado

Imagem - Kami larga o noivo e volta com o ex em 'Dona de Mim'

Kami larga o noivo e volta com o ex em 'Dona de Mim'

Mais recentes

Imagem - Justiça bloqueia bens de ex-funcionária de Alexandre Pires condenada por desvio de R$ 1,5 milhão

Justiça bloqueia bens de ex-funcionária de Alexandre Pires condenada por desvio de R$ 1,5 milhão
Imagem - Por que colocar sal nos alimentos pode aumentar o risco de depressão e ansiedade

Por que colocar sal nos alimentos pode aumentar o risco de depressão e ansiedade
Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

MAIS LIDAS

Imagem - Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia
01

Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Imagem - Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia
02

Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
03

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
04

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil