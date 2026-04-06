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Novo ciclo: Lua em Sagitário traz clareza e direção para transformar a vida dos signos hoje (6 de abril)

A união poderosa dos astros cria o cenário perfeito para quem busca liberdade e quer tirar grandes sonhos do papel

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:13

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele empurrãozinho que faltava para você finalmente colocar o pé na estrada ou se matricular naquele curso que sempre sonhou? Pois bem, a segunda-feira (6) chegou com uma energia que não aceita desculpas. Com o Sol em Áries trazendo a iniciativa e a Lua em Sagitário expandindo nossos horizontes, o céu de hoje é um convite aberto à aventura. Se você sentiu uma inquietação súbita para mudar de ares, não ignore: é o universo pedindo expansão.

Para os nativos de Áries, Leão e Sagitário, o impacto é imediato. O otimismo está tão alto que parece que nada pode dar errado. É o momento de olhar para o futuro com uma visão estratégica, deixando para trás as dúvidas que travaram o mês de março. A ordem do dia é ter coragem para dizer verdades e fome de liberdade. No entanto, fica o aviso: com tanta brasa no céu, a língua pode ser mais rápida que o pensamento. Sinceridade é ótimo, mas sem empatia, ela vira grosseria.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

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Durante o dia, essa configuração favorece tudo o que envolve justiça, estudos superiores e contatos com o exterior. Se você tem um projeto grande engavetado, hoje é o dia de apresentá-lo ao mundo. A vibração é de entusiasmo contagiante, o que facilita muito na hora de convencer as pessoas sobre suas ideias. O importante agora é não deixar esse fogo se apagar no primeiro obstáculo; use a energia de Áries para começar e a de Sagitário para manter a visão no alvo.

Para encerrar o dia com a sensação de missão cumprida, lembre-se da nossa dica de ouro: use seu fogo para iluminar caminhos, não para queimar pontes. A verdade é a sua melhor política hoje, mas saiba entregá-la com sabedoria. O mundo está pronto para ouvir o que você tem a dizer, desde que você fale com o coração e não apenas com o impulso. É uma segunda-feira vibrante, aproveite cada faísca de inspiração que surgir.

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