ASTROLOGIA

Novo ciclo: Lua em Sagitário traz clareza e direção para transformar a vida dos signos hoje (6 de abril)

A união poderosa dos astros cria o cenário perfeito para quem busca liberdade e quer tirar grandes sonhos do papel

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:13

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele empurrãozinho que faltava para você finalmente colocar o pé na estrada ou se matricular naquele curso que sempre sonhou? Pois bem, a segunda-feira (6) chegou com uma energia que não aceita desculpas. Com o Sol em Áries trazendo a iniciativa e a Lua em Sagitário expandindo nossos horizontes, o céu de hoje é um convite aberto à aventura. Se você sentiu uma inquietação súbita para mudar de ares, não ignore: é o universo pedindo expansão.



Para os nativos de Áries, Leão e Sagitário, o impacto é imediato. O otimismo está tão alto que parece que nada pode dar errado. É o momento de olhar para o futuro com uma visão estratégica, deixando para trás as dúvidas que travaram o mês de março. A ordem do dia é ter coragem para dizer verdades e fome de liberdade. No entanto, fica o aviso: com tanta brasa no céu, a língua pode ser mais rápida que o pensamento. Sinceridade é ótimo, mas sem empatia, ela vira grosseria.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Durante o dia, essa configuração favorece tudo o que envolve justiça, estudos superiores e contatos com o exterior. Se você tem um projeto grande engavetado, hoje é o dia de apresentá-lo ao mundo. A vibração é de entusiasmo contagiante, o que facilita muito na hora de convencer as pessoas sobre suas ideias. O importante agora é não deixar esse fogo se apagar no primeiro obstáculo; use a energia de Áries para começar e a de Sagitário para manter a visão no alvo.

