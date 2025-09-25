Acesse sua conta
Numerologia de 25 de setembro: os caminhos, alertas e surpresas que o seu número revela sobre o dia

Descubra como a energia numérica influencia seus relacionamentos, decisões e até o humor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:15

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A numerologia pode revelar tendências que influenciam nossas emoções, atitudes e até os resultados do dia. Cada número traz uma energia única, capaz de orientar escolhas, relações e prioridades. Veja agora as previsões personalizadas para os números de 1 a 9, de acordo com o jornal "Times of India".

Número 1 (nascidos nos dias 1, 10, 19 e 28)

Sua energia está intensa e pode soar dominante nas conversas. Use essa confiança para inspirar e liderar, mas evite impor opiniões. Projetos criativos individuais fluem bem, já em grupo exigem mais paciência. Nas relações, pratique a escuta ativa e adote mais delicadeza.

Dica do dia: Ouça o dobro do que fala.

Número 2 (nascidos nos dias 2, 11, 20 e 29)

Evite se isolar, mesmo que sinta certa incompreensão. Abrir-se com pessoas de confiança pode trazer clareza e aliviar o coração. Pequenos gestos de carinho aproximam e fortalecem vínculos.

Dica do dia: Conecte-se e não se feche emocionalmente.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Número 3 (nascidos nos dias 3, 12, 21 e 30)

Seu carisma está em alta e atrai boas energias. Aproveite para se expressar, se divertir e resgatar hobbies. Ótimo momento para brilhar em ambientes sociais e dar mais leveza ao dia.

Dica do dia: Faça algo apenas por prazer.

Número 4 (nascidos nos dias 4, 13, 22 e 31)

O excesso de tarefas pode pesar e até afetar sua saúde. Cuide da rotina, alimentação e descanso. Pequenas pausas ou contato com a natureza trazem equilíbrio e energia renovada.

Dica do dia: Priorize o bem-estar antes de tudo.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Número 5 (nascidos nos dias 5, 14 e 23)

Não tente resolver tudo de uma vez. Concentre-se no que pode controlar e mantenha flexibilidade diante das mudanças. Comunicação e bom humor ajudam a driblar tensões.

Dica do dia: Foque em soluções e mantenha o otimismo.

Número 6 (nascidos nos dias 6, 15 e 24)

O dia pede mais abertura emocional. Demonstre gratidão e afeto, principalmente em família. Reconciliar-se com o passado ou expressar carinho pode fortalecer laços.

Dica do dia: Mostre, em gestos simples, o quanto valoriza quem está ao seu lado.

Número 7 (nascidos nos dias 7, 16 e 25)

Busque tranquilidade e conexão espiritual. Meditação, reflexão ou contato com a natureza trarão clareza e serenidade. Intuição em alta para decisões importantes.

Dica do dia: Reserve momentos de silêncio para ouvir sua própria voz interior.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Número 8 (nascidos nos dias 8, 17 e 26)

Entre insistir ou desistir, o caminho é a flexibilidade. Reavalie planos e considere novas estratégias, sem orgulho ou teimosia. Questões financeiras podem exigir atenção.

Dica do dia: Seja adaptável e aberto a ajustes.

Número 9 (nascidos nos dias 9, 18 e 27)

Evite atritos em grupo, pois a impaciência pode gerar mal-entendidos. Prefira atividades individuais e dedique-se a projetos criativos ou reflexões pessoais.

Dica do dia: Trabalhe sozinho e afaste-se de conflitos.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Tags:

