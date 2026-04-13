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O poder do perdão: Como a Lua em Peixes vai transformar os relacionamentos de 3 signos esta esta semana (13 a 17 de abril)

O clima de romance cinematográfico toma conta do zodíaco com a Lua em Peixes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 15:15

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O amor hoje ganha cores de aquarela. Esqueça as discussões lógicas e as cobranças por horário; a Lua em Peixes traz um tom poético que amolece até os corações mais endurecidos. Se você é de Escorpião, Virgem ou Capricórnio, prepare-se para uma fase onde a sensibilidade fala mais alto que a razão. O Cupido está circulando e promete reencontros que pareciam impossíveis ou, no mínimo, uma conversa que cura feridas que já duravam meses.

Para os escorpianos, o magnetismo está simplesmente irresistível. O clima é de sedução, mas com uma profundidade que vai além do físico. Se estiver solteiro, alguém com uma conexão espiritual forte pode cruzar seu caminho. Já para os virginianos, o desafio é baixar a guarda. A Lua no seu signo oposto pede que você pare de criticar e comece a sentir. Uma declaração sincera ou um gesto místico de afeto pode renovar os votos de uma relação que estava caindo na rotina.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

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Capricórnio, o signo da estrutura, hoje descobre o poder da doçura. Suas palavras ganham um tom curativo e persuasivo. Se houve um mal-entendido recente, este é o momento de resolvê-lo com tato e empatia. Não tente ser o dono da razão; prefira ser o dono da paz. O universo indica que pequenos atos de serviço e presença valem muito mais hoje do que grandes presentes materiais. O acolhimento é a moeda de troca mais valiosa desta segunda-feira.

A energia de hoje favorece quem tem coragem de ser vulnerável. O romance ganha um ar de destino, como se as peças do quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando. Se o seu coração pede para ligar para alguém ou enviar aquela mensagem, escute-o. A névoa emocional de hoje serve para esconder o ego e revelar a alma. O amor não precisa ser explicado, só precisa ser sentido e vivido com toda a entrega que o momento pede.

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Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

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