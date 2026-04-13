ASTROLOGIA

O poder do perdão: Como a Lua em Peixes vai transformar os relacionamentos de 3 signos esta esta semana (13 a 17 de abril)

O clima de romance cinematográfico toma conta do zodíaco com a Lua em Peixes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 15:15

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O amor hoje ganha cores de aquarela. Esqueça as discussões lógicas e as cobranças por horário; a Lua em Peixes traz um tom poético que amolece até os corações mais endurecidos. Se você é de Escorpião, Virgem ou Capricórnio, prepare-se para uma fase onde a sensibilidade fala mais alto que a razão. O Cupido está circulando e promete reencontros que pareciam impossíveis ou, no mínimo, uma conversa que cura feridas que já duravam meses.



Para os escorpianos, o magnetismo está simplesmente irresistível. O clima é de sedução, mas com uma profundidade que vai além do físico. Se estiver solteiro, alguém com uma conexão espiritual forte pode cruzar seu caminho. Já para os virginianos, o desafio é baixar a guarda. A Lua no seu signo oposto pede que você pare de criticar e comece a sentir. Uma declaração sincera ou um gesto místico de afeto pode renovar os votos de uma relação que estava caindo na rotina.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio, o signo da estrutura, hoje descobre o poder da doçura. Suas palavras ganham um tom curativo e persuasivo. Se houve um mal-entendido recente, este é o momento de resolvê-lo com tato e empatia. Não tente ser o dono da razão; prefira ser o dono da paz. O universo indica que pequenos atos de serviço e presença valem muito mais hoje do que grandes presentes materiais. O acolhimento é a moeda de troca mais valiosa desta segunda-feira.

