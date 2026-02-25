Acesse sua conta
O que tem no novíssimo e exclusivo tênis de quase R$ 2 mil da Olympikus?

Modelo mais tecnológico já criado pela marca brasileira aposta em inovação nacional, materiais ultraleves e engenharia de alto rendimento para competir com os supertênis globais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:58

Corre Pace, primeiro ultratênis da Olympikus
Corre Pace, primeiro ultratênis da Olympikus Crédito: Na Buena Onda/Eduardo Biermann

A Olympikus acaba de lançar o Corre Pace, modelo que marca a entrada da empresa brasileira no segmento de tênis de corrida de alta performance, até então dominado por marcas estrangeiras. Com preço sugerido de R$ 1.999,99 e tiragem limitada a 1.500 pares, que chegam às lojas no dia 7 de março, o item é considerado o mais avançado já produzido pela marca.

O Corre Pace foi desenvolvido no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Vulcabras, no Rio Grande do Sul, após mais de 18 meses de testes e 35 protótipos produzidos até a versão final. O foco do projeto foi criar um calçado voltado para o corredor brasileiro, com foco na competição, assim como especificações técnicas semelhantes às encontradas em modelos usados por atletas de elite em provas oficiais.

Corre Pace, primeiro ultratênis da Olympikus
Corre Pace, primeiro ultratênis da Olympikus por Divulgação
Corre Pace, primeiro ultratênis da Olympikus por Divulgação
Corre Pace, primeiro ultratênis da Olympikus por Divulgação
Corre Pace, primeiro ultratênis da Olympikus por Divulgação
Corre Pace, primeiro ultratênis da Olympikus por Divulgação
Corre Pace, primeiro ultratênis da Olympikus por Na Buena Onda/Eduardo Biermann

Vale lembrar que a Bahia tem uma prova de corrida a cada dois dias. No calendário oficial da FBA, já estão listadas 140 corridas de fevereiro a dezembro, mas o número deve passar de 200 até o fim do ano.

E o que esse tênis tem de diferente?

Com 140 gramas no tamanho 40 e drop de 6 mm, o tênis é indicado para corredores com pisada de médio-pé ou antepé. A proposta combina redução extrema de peso, estabilidade estrutural e maior retorno de energia, três fatores que costumam elevar significativamente o custo desse tipo de produto.

O cabedal Oxitec 5.0 utiliza uma malha de poliamida de espessura reduzida, formada por fios ultrafinos entrelaçados. A ideia é oferecer respirabilidade e liberdade de movimento sem comprometer a resistência do material, um desafio técnico comum em tênis ultraleves. Já a palmilha NT-X é feita de ATPU com espuma supercrítica expandida a nitrogênio, processo que diminui o peso e melhora a resposta elástica do calçado.

A entressola concentra uma das principais apostas tecnológicas do modelo. Produzida com espuma 100% PEBA expandida a nitrogênio, a NT-X Elite passa por usinagem de precisão, na qual cada peça é esculpida individualmente até a forma final. Esse método busca garantir expansão uniforme do material, maciez e retorno de energia mais consistente ao longo do uso, características associadas a tênis de competição de alto nível.

Outro ponto central é a placa de carbono Carbon-G, formada por três camadas. Duas delas são bidirecionais e contribuem para a estabilidade e resistência à fadiga. A terceira, unidirecional, é voltada à impulsão. A geometria Rocker de 37 graus no antepé favorece transições mais rápidas da passada, reduzindo o esforço em ritmos mais altos. No solado, o composto Progrip substitui a borracha tradicional por PU termofixo, material mais resistente à abrasão e menos suscetível a variações de temperatura.

Em um mercado no qual modelos com tecnologias semelhantes chegam a custar até R$ 4 mil no Brasil, o preço do Corre Pace também se insere em uma estratégia de competição direta com os chamados “supertênis”. A Olympikus afirma que o desenvolvimento nacional permite reduzir custos sem abrir mão de materiais e processos considerados essenciais para alta performance.

Corrida Tênis Corrida de rua Corre Pace Olympikus

