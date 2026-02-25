LANÇADO NESTA SEMANA

O que tem no novíssimo e exclusivo tênis de quase R$ 2 mil da Olympikus?

Modelo mais tecnológico já criado pela marca brasileira aposta em inovação nacional, materiais ultraleves e engenharia de alto rendimento para competir com os supertênis globais

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:58

Corre Pace, primeiro ultratênis da Olympikus Crédito: Na Buena Onda/Eduardo Biermann

A Olympikus acaba de lançar o Corre Pace, modelo que marca a entrada da empresa brasileira no segmento de tênis de corrida de alta performance, até então dominado por marcas estrangeiras. Com preço sugerido de R$ 1.999,99 e tiragem limitada a 1.500 pares, que chegam às lojas no dia 7 de março, o item é considerado o mais avançado já produzido pela marca.

O Corre Pace foi desenvolvido no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Vulcabras, no Rio Grande do Sul, após mais de 18 meses de testes e 35 protótipos produzidos até a versão final. O foco do projeto foi criar um calçado voltado para o corredor brasileiro, com foco na competição, assim como especificações técnicas semelhantes às encontradas em modelos usados por atletas de elite em provas oficiais.

Vale lembrar que a Bahia tem uma prova de corrida a cada dois dias. No calendário oficial da FBA, já estão listadas 140 corridas de fevereiro a dezembro, mas o número deve passar de 200 até o fim do ano.

E o que esse tênis tem de diferente?

Com 140 gramas no tamanho 40 e drop de 6 mm, o tênis é indicado para corredores com pisada de médio-pé ou antepé. A proposta combina redução extrema de peso, estabilidade estrutural e maior retorno de energia, três fatores que costumam elevar significativamente o custo desse tipo de produto.

O cabedal Oxitec 5.0 utiliza uma malha de poliamida de espessura reduzida, formada por fios ultrafinos entrelaçados. A ideia é oferecer respirabilidade e liberdade de movimento sem comprometer a resistência do material, um desafio técnico comum em tênis ultraleves. Já a palmilha NT-X é feita de ATPU com espuma supercrítica expandida a nitrogênio, processo que diminui o peso e melhora a resposta elástica do calçado.

A entressola concentra uma das principais apostas tecnológicas do modelo. Produzida com espuma 100% PEBA expandida a nitrogênio, a NT-X Elite passa por usinagem de precisão, na qual cada peça é esculpida individualmente até a forma final. Esse método busca garantir expansão uniforme do material, maciez e retorno de energia mais consistente ao longo do uso, características associadas a tênis de competição de alto nível.

Outro ponto central é a placa de carbono Carbon-G, formada por três camadas. Duas delas são bidirecionais e contribuem para a estabilidade e resistência à fadiga. A terceira, unidirecional, é voltada à impulsão. A geometria Rocker de 37 graus no antepé favorece transições mais rápidas da passada, reduzindo o esforço em ritmos mais altos. No solado, o composto Progrip substitui a borracha tradicional por PU termofixo, material mais resistente à abrasão e menos suscetível a variações de temperatura.