O Sol entra em Libra: saiba o que a Primavera reserva para cada signo

Equinócio de Primavera é como um portal mágico e energético revelando renovação e equilíbrio cada signo do zodíaco

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 19:59

Primavera promete várias mudanças, inclusive financeira para alguns signos
Primavera promete várias mudanças, inclusive financeira para alguns signos Crédito: Reprodução | Freepik

A Primavera é a estação das flores. Alegre, colorida e com um cheiro de brisa leve que paira no ar, a estação traz evocações, principalmente para os signos que podem encontrar novas oportunidades de mudanças.

Veja as características dos signos

Divulgação/Guru virtual
Divulgação/Guru virtual
Divulgação/Guru virtual
Com a estação chega ainda o Equinócio, quando o dia e a noite tem a mesma duração, atuando como um verdadeiro portal energético, trazendo leveza, frescor e sensação de recomeço. Ao florescer, essa estação abre espaço para novas oportunidades, desperta a criatividade e fortalece o desejo de mudanças. E claro, já que o Sol entra em Libra, signo que busca harmonia e boas relações.

Áries

Para o signo de áries, o Equinócio traz equilíbrio para a vida. Como os arianos são do movimento e da ação, essa fase vem lembrar que também é importante ouvir o outro e manter relações justas.

Gêmeos

A energia da Primavera convida os geminianos a se expressar de maneira mais leve e criativa. É um ótimo período para investir em hobbies, romances e projetos que mexem com a mente curiosa e criativa.

Touro

A estação desperta o lado mais prático dos taurinos, além do foco no trabalho e na saúde. É um bom momento para construir hábitos mais saudáveis e organizar a rotina de maneira que sobre tempo para o autocuidado.

Leão

A nova temporada abre portas para novas ideias e aprendizados. É possível sentir vontade de estudar, ensinar e compartilhar opiniões. É o momento de usar o brilho na comunicação.

Virgem

O Equinócio favorece a vida financeira dos virginianos. É o momento de organizar gastos, buscar equilíbrio no bolso e abrir espaço para a prosperidade de maneira constante.

Libra

Com o Sol em seu signo, a energia é sua! É o momento de se reconectar com quem você é de verdade, renovar sua autoestima e brilhar. A Primavera chega como um renascimento pessoal.

Sagitário

A Primavera traz movimento para a vida social dos sagitarianos. Novos contatos e amizades ganham mais força. Um ótimo momento para expandir suas conexões.

Aquário

Essa é a temporada que abre os horizontes e te incentiva a sair da rotina. A Primavera traz oportunidades para viajar, estudar e se abrir para novas experiências.

Capricórnio

A energia da estação vai iluminar a carreira dos capricornianos. Mudanças positivas podem acontecer no trabalho, sendo possível se sentir mais motivado para alcançar metas importantes.

Peixes

Os piscianos vão passar por uma renovação profunda. A Primavera pede desapego do que não serve mais, abrindo espaço para transformações intensas na vida.

Câncer

A Primavera pede mais atenção ao lar e as bases emocionais. É bom aproveitar o momento para fortalecer os laços familiares e trazer harmonia para dentro de casa.

Escorpião

A temporada para os escorpianos é um despertar para a espiritualidade, um incentivo a desacelerar. É o momento de olhar para dentro, meditar, descansar mais e se conectar com a sua intuição.

