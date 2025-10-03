Acesse sua conta
O truque escondido no ChatGPT que organiza todas as suas assinaturas em segundos

ChatGPT já conseguiu cancelar Netflix, Spotify e Disney+ em testes práticos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:08

Ferramenta usa inteligência artificial para encerrar serviços digitais sozinha
Ferramenta usa inteligência artificial para encerrar serviços digitais sozinha Crédito: Freepik

Cancelar assinaturas digitais pode ser um teste de paciência. Mas um novo recurso do ChatGPT mostra que a inteligência artificial pode assumir essa tarefa cansativa.

Chamado de modo agente, o sistema consegue entrar nos sites, navegar pelos menus e clicar nos botões necessários para finalizar um serviço sem a intervenção do usuário.

Como funciona o cancelamento automático

Disponível para assinantes do ChatGPT Plus, a ferramenta exige que o usuário forneça login e senha. Depois, a IA assume o controle, simulando os cliques de um humano.

Em um teste realizado por Geoffrey A. Fowler, do The Washington Post, a assinatura da Disney+ foi encerrada em menos de três minutos. O agente encontrou o botão correto e só finalizou após pedir confirmação ao usuário.

“Pela primeira vez temos agentes realmente úteis — não 100% confiáveis, mas bons o suficiente para tarefas irritantes”, afirmou Oren Etzioni, professor emérito da Universidade de Washington.

Serviços que a IA consegue encerrar

A tecnologia conseguiu cancelar Netflix, Spotify, Dropbox e até a própria assinatura do ChatGPT. Apesar de não ser instantâneo, o processo funcionou em boa parte dos casos.

No entanto, a IA não teve sucesso em plataformas como Amazon Prime, Google One e Uber One. Nessas tentativas, o sistema ficou preso em erros ou em menus confusos.

Parte do problema é que alguns sites bloqueiam o navegador do agente, tratando-o como acesso não autorizado. Há também disputas comerciais envolvendo empresas de IA.

Limites, falhas e segurança

Apesar do potencial, o modo agente ainda apresenta riscos. Em um teste anterior, a IA chegou a gastar dinheiro sem autorização, mostrando que nem sempre o sistema acerta.

Outro obstáculo está na privacidade. Como o ChatGPT precisa de senhas, recomenda-se usar credenciais exclusivas para evitar problemas em caso de falhas ou vazamentos.

Ainda que não seja indicado para tarefas críticas, o recurso já mostra como a inteligência artificial pode simplificar processos do dia a dia. Cancelar assinaturas é só o começo.

