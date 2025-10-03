O truque escondido no ChatGPT que organiza todas as suas assinaturas em segundos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:08
Cancelar assinaturas digitais pode ser um teste de paciência. Mas um novo recurso do ChatGPT mostra que a inteligência artificial pode assumir essa tarefa cansativa.
Chamado de modo agente, o sistema consegue entrar nos sites, navegar pelos menus e clicar nos botões necessários para finalizar um serviço sem a intervenção do usuário.
Disponível para assinantes do ChatGPT Plus, a ferramenta exige que o usuário forneça login e senha. Depois, a IA assume o controle, simulando os cliques de um humano.
Em um teste realizado por Geoffrey A. Fowler, do The Washington Post, a assinatura da Disney+ foi encerrada em menos de três minutos. O agente encontrou o botão correto e só finalizou após pedir confirmação ao usuário.
“Pela primeira vez temos agentes realmente úteis — não 100% confiáveis, mas bons o suficiente para tarefas irritantes”, afirmou Oren Etzioni, professor emérito da Universidade de Washington.
A tecnologia conseguiu cancelar Netflix, Spotify, Dropbox e até a própria assinatura do ChatGPT. Apesar de não ser instantâneo, o processo funcionou em boa parte dos casos.
No entanto, a IA não teve sucesso em plataformas como Amazon Prime, Google One e Uber One. Nessas tentativas, o sistema ficou preso em erros ou em menus confusos.
Parte do problema é que alguns sites bloqueiam o navegador do agente, tratando-o como acesso não autorizado. Há também disputas comerciais envolvendo empresas de IA.
Apesar do potencial, o modo agente ainda apresenta riscos. Em um teste anterior, a IA chegou a gastar dinheiro sem autorização, mostrando que nem sempre o sistema acerta.
Outro obstáculo está na privacidade. Como o ChatGPT precisa de senhas, recomenda-se usar credenciais exclusivas para evitar problemas em caso de falhas ou vazamentos.
Ainda que não seja indicado para tarefas críticas, o recurso já mostra como a inteligência artificial pode simplificar processos do dia a dia. Cancelar assinaturas é só o começo.