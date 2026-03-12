Acesse sua conta
Oscar 2026: dois especialistas anônimos revelam voto em Wagner Moura por ‘O Agente Secreto’

Informação foi divulgada por site especialista em premiações

  Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 12 de março de 2026 às 16:38

Wagner Moura concorre como Melhor Ator no Oscar 2026
Wagner Moura concorre como Melhor Ator no Oscar 2026 Crédito: Divulgação

Dois especialistas considerados anônimos revelaram que votaram em Wagner Moura para o Oscar 2026. A informação foi divulgada pelo site Gold Derby, especializado na cobertura de premiações.

Na reta final da temporada do Oscar de 2026, alguns votantes da Academia revelaram seus votos ao Gold Derby, segundo o portal. Os especialistas contaram em quem votaram e o motivo.

Duas pessoas votaram em Wagner Moura na categoria de Melhor Ator para o filme “O Agente Secreto”, um dos filmes de maior expectativa dos brasileiros para premiação do cinema em 2026.

“Achei que foi uma atuação muito sensível. Adorei o filme, e ele simplesmente acertou em cheio. Não houve exageros, tudo foi muito sutil”, teria explicado um dos especialistas que votou em Wagner Moura.

Também foram revelados votos de outras produções. Confira lista:

Melhor Foto: Hamnet

Melhor Diretor: Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)

Melhor Atriz: Jessie Buckley (Hamnet)

Melhor Atriz Coadjuvante: Teyana Taylor (One Battle After Another)

Melhor Ator Coadjuvante: Stellan Skarsgård ( Valor Sentimental)

Melhor Roteiro Adaptado: Hamnet

Melhor Roteiro Original: Pecadores

Wagner Moura O Agente Secreto Oscar 2026

