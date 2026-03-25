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Paixão à vista: Lua Crescente em Câncer abre caminhos para o amor e traz reconciliações para 3 signos (25 de março)

Veja se o seu coração está na lista dos grandes sortudos do dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 15:15

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira (25), com a Lua Crescente brilhando no signo do afeto e do acolhimento, as emoções estão à flor da pele. O signo de Câncer entra em cena para nos lembrar que a paixão real cresce no cuidado diário e na segurança emocional. É o momento perfeito para deixar o orgulho de lado, abrir a guarda e permitir que o outro entre de verdade no seu mundo íntimo.

Os signos de Touro, Escorpião e Peixes serão os grandes presenteados por essa frequência amorosa. Para o taurino, a comunicação fica doce e acolhedora; para o escorpiano, a fé no romance é renovada com planos de futuro; e para o pisciano, o dia promete transbordar criatividade e encantamento a dois. Se existia um distanciamento ou um mal-entendido recente com alguém especial, as próximas horas são ideais para estender a mão e propor uma conversa sincera e sem cobranças.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

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Hoje (25 de março) chega com promessas de destravar conversas, abrir caminhos e mexer com decisões importantes

Para quem já está em um relacionamento sério, a fase pede profundidade. Esqueça as conversas superficiais e as saídas barulhentas; o coração hoje quer fusão emocional e intimidade. Gestos simples de parceria prática, como ajudar em um problema do trabalho ou preparar o prato favorito do parceiro, vão falar muito mais alto do que grandes discursos. É hora de construir um ninho seguro onde ambos possam descansar das pressões do mundo exterior.

Se você está solteiro, use esse magnetismo crescente a seu favor. O universo hoje atrai pessoas pela sintonia de alma e pelo desejo de construir algo duradouro. Coloque sua melhor energia para circular, frequente lugares que te tragam paz e confie na sua intuição. Preste atenção em quem te procura pelo que você é na sua essência. 

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