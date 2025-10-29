FAMOSOS

Paulinho Vilhena revela plástica cirurgia nos olhos: 'Eu tive uma surpresa'

Ator realizou uma blefaroplastia e comentou sobre o processo de recuperação nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:57

Paulinho Vilhena Crédito: Reprodução/Instagram

Paulo Vilhena usou as redes sociais para contar que se submeteu a uma blefaroplastia, uma cirurgia plástica nas pálpebras. O procedimento remove o excesso de pele, a gordura e, se necessário, também ajusta os músculos, corrigindo o chamado olhar "caído" e as bolsas ao redor dos olhos. Pode ser feito tanto por motivos estéticos quanto para melhorar a visão.

No caso do ator, foi preciso mexer na musculatura, como ele mesmo mostrou em um vídeo postado no Instagram. Uma semana após realizar a cirurgia, Paulinho deu detalhes sobre a recuperação. "Só a parte funcional já me deixou muito feliz. Estou conseguindo ver lugares que eu já não via mais", comentou.

O artista falou que seguiu todas as orientações do pós-operatório, como fazer repouso, compressas e usar os colírios receitados, e se surpreendeu com a recuperação. "Achei que ia ser mais incômoda, só que não foi o que aconteceu", comemorou.

"Nessa primeira semana, eu tive uma surpresa positivamente falando. Na questão funcional, eu já consegui reparar um campo de visão maior e ainda tem um processo de desinchar. Eu me sinto muito bem e feliz", completou Paulinho.

