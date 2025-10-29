Acesse sua conta
Paulinho Vilhena revela plástica cirurgia nos olhos: 'Eu tive uma surpresa'

Ator realizou uma blefaroplastia e comentou sobre o processo de recuperação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:57

Paulinho Vilhena
Paulinho Vilhena Crédito: Reprodução/Instagram

Paulo Vilhena usou as redes sociais para contar que se submeteu a uma blefaroplastia, uma cirurgia plástica nas pálpebras. O procedimento remove o excesso de pele, a gordura e, se necessário, também ajusta os músculos, corrigindo o chamado olhar "caído" e as bolsas ao redor dos olhos. Pode ser feito tanto por motivos estéticos quanto para melhorar a visão.

No caso do ator, foi preciso mexer na musculatura, como ele mesmo mostrou em um vídeo postado no Instagram. Uma semana após realizar a cirurgia, Paulinho deu detalhes sobre a recuperação. "Só a parte funcional já me deixou muito feliz. Estou conseguindo ver lugares que eu já não via mais", comentou.

Paulinho Vilhena passou por uma blefaroplastia

Antes e depois de Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram
Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Paulinho Vilhena por Reprodução
Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram
Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram
Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram
Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram
Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram
Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram
Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram
Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram
Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram
1 de 12
Antes e depois de Paulinho Vilhena por Reprodução/Instagram

O artista falou que seguiu todas as orientações do pós-operatório, como fazer repouso, compressas e usar os colírios receitados, e se surpreendeu com a recuperação. "Achei que ia ser mais incômoda, só que não foi o que aconteceu", comemorou.

"Nessa primeira semana, eu tive uma surpresa positivamente falando. Na questão funcional, eu já consegui reparar um campo de visão maior e ainda tem um processo de desinchar. Eu me sinto muito bem e feliz", completou Paulinho.

Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena

Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena com a filha dele, Manoela, e nos tempos do 'Sandy & Junior' por Reprodução
Fernanda Paes Leme, Paulo Vilhena e Sandy por Reprodução
Fernanda Paes Leme com Igor Cotrim ,Junior Lima e Paulo Vilhena em 'Sandy & Junior' por Reprodução
Elenco de 'Sandy & Junior' por Reprodução
Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena no podcat 'Grande Surto' por Reprodução
Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena por Reprodução
Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena por Reprodução
Paulo Vilhena e Fernanda Paes Leme por Reprodução
Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena por Reprodução
Paulinho Vilhena por YouTube
Fernanda Paes Leme abre o jogo sobre vida amorosa por Foto/Spotify
1 de 11
Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena com a filha dele, Manoela, e nos tempos do 'Sandy & Junior' por Reprodução

Maria Luiza, esposa do ator, usou os comentários da publicação para elogiar o marido: "Paulinho não sentiu NADA de dor e está ainda mais lindo". Outros seguidores também se manifestaram. "Amei, ficou demais", escreveu uma pessoa. "Que resultado!!!! Parabéns!!!!!", elogiou outra. "Ficou muito bom!", acrescentou mais uma.

Tags:

Cirurgia Plástica Paulo Vilhena Famosos Olhos Olho Blefaroplastia Paulinho Vilhena

