Rosiane Pinheiro desabafa sobre climatério e um ano sem relações sexuais: 'A libido acaba'

A ex-dançarina do Gang do Samba falou sobre a importância de buscar acompanhamento médico

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:02

Rosiane Pinheiro desabafou sobre o climatério
Rosiane Pinheiro desabafou sobre o climatério Crédito: Reprodução/Instagram

Rosiane Pinheiro usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o climatério, período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (29), a ex-dançarina do Gang do Samba, de 51 anos, falou sobre estar há um ano sem relações sexuais e a falta de libido.

"Tenho 51 anos e estou passando pelo climatério. Recentemente, dei uma entrevista dizendo que estou há aproximadamente um ano sem relações sexuais, e as pessoas questionaram muito isso, não acreditaram e acharam um absurdo. Só que, quando você está no climatério, o desejo sexual simplesmente desaparece. A libido acaba", falou.

O climatério é marcado por transformações hormonais significativas, podem trazer sintomas físicos e emocionais, como ondas de calor, insônia, mudanças de humor, entre outros. Rosiane fez um alerta sobre os sintomas e a importância de buscar acompanhamento médico.

"Tem queda capilar, secura vaginal e tantas outras coisas. São suores noturnos, um nervosismo insuportável, fora os esquecimentos terríveis e a falta de libido. Gente, é sério: vocês precisam se cuidar, procurem um médico", comentou.

A ex-dançarina do Gang do Samba finalizou o vídeo contando que procurou um nutrólogo e fez reposição hormonal. "Eu me redescobri como melhor. Acabou secura vaginal e os cabelos pararam de cair", disse.

